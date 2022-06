Déploiement des objets connectés: Vidéotron Affaires s’allie à EMnify

Vidéotron Affaires a choisi de s’associer avec l’entreprise allemande EMnify afin de faciliter la connexion des objets connectés de plus en plus présents dans notre quotidien et dans celui des entreprises québécoises.

Ce partenariat permettra surtout de mieux gérer les nombreuses cartes SIM incluses dans la majorité des objets connectés, qui peuvent être un frein à leur adoption en raison des mises à jour.

Les concepteurs et utilisateurs d’objets connectés auront donc l’occasion de gérer leur parc de cartes SIM à partir de la plateforme d’EMnify et de lancer la mise à jour de l’ensemble de leurs appareils en simultané et à distance.

«Nous sommes désormais en mesure d’offrir la connectivité, le contrôle, l’autonomie, ainsi que les déploiements simplifiés et transparents que nos clients requièrent», a mentionné mercredi par communiqué France-Éliane Nolet, vice-présidente Revenus et Stratégie d’affaires chez Vidéotron.

Les clients de Vidéotron Affaires pourront aussi déployer leurs objets connectés dans 195 pays avec cette initiative.

La plateforme d’EMnify ne se cantonne pas qu’aux cellulaires, mais trouve aussi ses applications hors des demeures, notamment dans les villes.

«Cette solution s’applique à tout type d’objet connecté, qu’il s’agisse d’éclairage urbain, de capteurs qui mesurent le niveau des cours d’eau, de bornes de stationnement intelligentes, de systèmes de surveillance, d’outils de gestion des matières résiduelles ou de gestion de la circulation automobile», a énuméré Vidéotron.

«Vidéotron Affaires entretient depuis toujours une relation de proximité avec les entreprises, les villes et les MRC du Québec. Nous avons un désir constant de leur offrir la meilleure technologie qui soit pour optimiser leurs opérations ici comme à l'international. Ce partenariat avec EMnify nous permet de nous investir encore davantage dans la transformation numérique de nos organisations et dans la voie d’avenir que sont les objets connectés», a affirmé Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Vidéotron.

Il s’agit d’un pas de plus dans ce secteur pour la filiale de Québecor, qui s’était déjà allié en septembre dernier à l’entreprise québécois X-TELIA.