Des Insulaires de «L’île de l’amour» prolongent leur aventure à Évasion

Les adeptes de «L’île de l’amour» vont pouvoir retrouver leurs Insulaires préférés dans «L’île de l’amour: une dernière aventure», émission de voyage d'Évasion qui va permettre à certains évincés de visiter un coin de paradis de la République dominicaine en compagnie du guide Francisco Randez, grand voyageur dans l’âme.

L’animateur était emballé au moment de l’entrevue, alors qu’il était à quelques heures de s’envoler pour le chaud soleil dominicain. Il ne savait alors pas qui allait prendre part à son émission. Tout dépendait des participants qui allaient quitter la villa de Las Terrenas, où beaucoup de «drama» s’est joué dans cette deuxième saison riche en rebondissements à TVA.

«On va choisir certaines personnes – chouchous du public – avec un bon profil de voyageur pour leur faire vivre une dernière aventure, alors qu’ils croient qu’ils s’en vont à l’aéroport pour revenir au Québec. C’est spécial, car on ne sait pas qui va sortir. Je vais attendre chaque candidat en Jeep à sa sortie et on va partir, lui offrir des surprises toute la journée», a expliqué Francisco Randez, qui est aussi chroniqueur à «Sucré Salé» cet été.

On pourra découvrir des paysages à couper le souffle, avoir l’eau à la bouche en voyant des plats savoureux, en apprendre plus sur la culture et sur les Dominicains. Il y aura assurément du merengue, du surf et du yoga au menu, et on s’arrêtera à la cascade de Salto Del Limón, au Jardin botanique de la capitale Santo Domingo et la Playa Rincón, qui serait l’une des 10 plus belles plages au monde.

Naadei Lyonnais, qui anime les cérémonies de la flamme de «L’île de l’amour», et le sympathique narrateur de la quotidienne, Mehdi Bousaidan, prendront également part à l’émission de voyage d’Évasion. «Je vais les amener pour une journée de "road trip" pour leur montrer des coins de la République dominicaine qu’ils ne connaissent pas», a confié Francisco Randez.

L'animateur adore faire des émissions de voyage parce que l’équipe doit être souple, les ajustements de dernière minute étant – presque – aussi nombreux qu’à «L’île de l’amour», justement. Et il met la main à la pâte, car au sein de petites équipes de tournage, même les animateurs doivent transporter l’équipement.

Francisco Randez, qui a visité beaucoup de coins du monde, refuse par ailleurs qu’on colle l’étiquette de pays dangereux à la République dominicaine. Il dit que le danger est partout, y compris à Montréal où des coups de feu se font entendre trop souvent, et ce, même dans des quartiers résidentiels réputés tranquilles.

L’émission «L’île de l’amour: une dernière aventure» est diffusée sur Évasion chaque vendredi, à 21 h, à compter du 3 juin.