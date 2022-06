HOULE, née PLOUFFE, Jeanne



Le 28 mai 2022, à l'âge de 88 ans est décédée Mme Jeanne Houle de Dundee, épouse de feu Marcel Houle.Elle laisse dans le deuil ses enfants Diane (Claude), Denis, Pierre (Lucie) et André, ses petits-enfants Nathalie (Phil.W), Dominic (Janice), ses arrière-petits-enfants Philippe, Olivier et Zoé ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle a été confiée au salon funéraire