Drogue dure: Québec n’imitera pas la Colombie-Britannique

La décriminalisation en Colombie-Britannique de la possession d’une petite quantité de drogue dure pourrait diminuer les décès liés aux surdoses, mais Québec n’a pas l’intention de suivre cette voie.

«Il n’est pas de l’intention du gouvernement du Québec d’imiter celui de la Colombie-Britannique» au sujet de la décriminalisation de la possession de drogues dures annoncée mardi. Afin d’aider les gens aux prises avec des problèmes de dépendance, le Québec préfère miser sur une «approche de prévention», a affirmé hier au Journal l’attaché de presse du premier ministre, François Legault.

Depuis le 31 mai, en Colombie-Britannique, il est permis de posséder 2,5 grammes d’opioïdes, de cocaïne, d’ecstasy ou de méthamphétamine sans risquer d’être arrêté par la police. En vertu d’un accommodement accordé à la province par le gouvernement fédéral, la possession de petites quantités de ces drogues dures est désormais tolérée.

Signe que l’enjeu divise, les parlementaires fédéraux ont majoritairement rejeté, hier, un projet de loi du NPD visant à décriminaliser les drogues partout au pays, suivant l’exemple britanno-colombien. Ce refus, selon le chef néo-démocrate Jagmeet Singh, signifie que le gouvernement Trudeau aura «du sang sur les mains».

Pas dans la bonne direction

«C’est un pas dans la bonne direction, mais c’est bien insuffisant pour régler le problème des surdoses qui font des milliers de morts par année au Canada», affirme Jean-François Mary, directeur général de Cactus Montréal.

Pas une semaine ne passe sans que cet intervenant ne reçoive un téléphone d’une personne éprouvée par le décès d’un proche. «La drogue de mauvaise qualité circule dans les rues avec des conséquences dramatiques. Ce sont des décès évitables», lance-t-il.

Quelle est la situation au Québec?

On compte annuellement 450 décès dus à des surdoses d’opioïdes et d’autres drogues en 2020 et 2021 au Québec selon les plus récentes statistiques de l’Institut national de santé publique. Le double des deux années précédentes. «Ces drogues causent plus de décès que les accidents de la route et les noyades. Pourtant, on ne mène aucune campagne de prévention dans les grands médias pour sensibiliser la population à ce problème», déplore M. Mary.

Si la situation était moins critique au Québec qu’en Colombie-Britannique et même qu’en Ontario, où les opioïdes et autres drogues dures tuent un grand nombre d’usagers, une récente saisie de capsules de métamphétamines a démontré que Montréal est de plus en plus affectée par ce phénomène. La métropole est l’endroit où les cas sont les plus nombreux, mais Québec rapporte de nombreux drames similaires. Les régions de l’Abitibi, du Saguenay et de l’Outaouais sont aussi touchées.

La décision de la Colombie-Britannique est-elle la bonne?

Le gouvernement fédéral, qui a juridiction en matière de légalisation, n’a pas rendu les drogues dures légales; il a seulement exempté la province de l’obligation d’appliquer des sanctions prévues au Code criminel pour la possession de «petites quantités» de certaines substances.

«La répression qu’on applique depuis toujours, soit le fait d’emprisonner ou d’imposer des amendes aux utilisateurs, ne donne absolument rien. C’est pourquoi la décision de la Colombie-Britannique est une bonne mesure», commente la Dre Julie Bruneau, titulaire de la Chaire de Recherche du Canada en médecine des toxicomanies et médecin au CHUM. Mais elle ajoute que cette exemption n’est certainement pas suffisante pour enrayer le problème. Il faut mieux prendre en charge les personnes à risque qui sont mal intégrées dans le système de santé.

Est-ce que le Québec ou d’autres provinces pourraient aller de l’avant?

Rien n’empêche les provinces de demander la même exemption que la Colombie-Britannique. Le Québec n’a pas l’intention de le faire même si la Ville de Montréal a déjà fait savoir qu’elle souhaitait un tel accommodement. «Il y a un consensus autour du fait que la répression des usagers n’est pas la bonne approche», signale le directeur général de Cactus Montréal.

Pour la Dre Bruneau, l’exemption de Vancouver s’explique par l’ampleur de la crise des opioïdes sur le territoire. «Au Québec, on a l’impression que la situation n’est pas aussi grave. Pourtant, les opioïdes tuent de plus en plus ici aussi. En 2017, on trouvait du fentanyl dans 10 à 15% des décès par surdoses au Québec. Cette proportion atteint 35% aujourd’hui.»