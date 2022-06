FRAPPIER, Jean-Paul



Le 21 mai 2022 est décédé Jean-Paul Frappier, à l'âge de 91 ans.Il laisse dans le deuil ses enfants Alain (Brigitte), Chantal (Mounir) et Louise (Claude), ses petits-enfants Arnaud, Loïc et Étienne, sa compagne Céline Therrien, ses frères et soeurs : Marie-Laure, Agathe, Monique, Denis, André et Gérald ainsi que parents et amis.Les condoléances auront lieu le dimanche 19 juin de 12h à 16h à :505 BOUL CURÉ-POIRIER OLONGUEUIL, J4J 2H5et le service funéraire se déroulera le samedi 25 juin de 10h à 11h à l'église de Ste-Catherine, 5365 Marie-Victorin, Ste-Catherine, J0L 1E0. Un goûter sera servi après la cérémonie.Un grand merci pour le dévouement déployé par l'équipe de soins du CHSLD Paul-Gouin.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des jeunes de la DPJ: