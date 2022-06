VEILLEUX, Serge



La famille de Serge Veilleux a le regret d'annoncer son décès survenu le dimanche 20 mars 2022 à Montréal à l'âge de 62 ans. Né à Montréal, il était le fils de Joseph Veilleux et de Marcelle Morin.Il laisse dans le deuil son frère Guy (Claire), ses neveux Benoit (Isabelle) et Caroline (Patrick), ses petits-neveux et sa petite-nièce: Jacob, Jolyane et Mickael, ses cousins et cousines ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 5 juin 2022 à compter de 13h, suivi des funérailles à 15h.En guise de sympathie, un don en sa mémoire peut être fait à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.