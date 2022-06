La grande finale de Ma première Place des Arts ce samedi à MAtv

MAtv va diffuser le samedi 4 juin la grande finale de Ma première Place des Arts.

Animée par Olivier Robillard-Laveaux et sous la direction musicale de Guillaume Rochon, on pourra y voir les prestations gagnantes de Philippe Plourde, qui a remporté le grand prix dans la catégorie Interprète, et d'Oli Féra, qui a triomphé dans la catégorie Auteur-compositeur-interprète.

Philippe Plourde a de plus obtenu le prix Hydro-Québec de la Chanson à chanter 2022 pour son interprétation de la pièce Syntonie, créée spécialement pour la 28e édition du concours par Peter Peter. Le prix Hydro-Québec de la Chanson de l’année 2022 a quant à lui été remis à PETITOM pour sa chanson Quatre chemins.

La grande finale de Ma première Place des Arts sera diffusée le samedi 4 juin, à 20 h, sur MAtv.