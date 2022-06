Le tiers des Québécois utilisent les réseaux sociaux pour s’informer

Le tiers (33 %) des adultes québécois utilisent les réseaux sociaux comme principale source d’information, selon une enquête NETendances dévoilée mercredi par l’Académie de la transformation numérique de l’Université Laval (ATN).

L’enquête, intitulée «Actualités en ligne, réseaux sociaux et balados» révèle également que la proportion d’adultes québécois qui s’informent principalement sur les réseaux sociaux est de 50 % chez les 25 à 34 ans et de 67 % chez ceux âgés de 18 à 24 ans.

Les personnes interrogées ont confié passer en moyenne plus de trois heures et demie par jour sur les réseaux sociaux: 8 % y passent en moyenne moins d’une heure, 41 % y passent d’une à trois heures, 26 % y consacrent de trois à six heures et 13 % y passent plus de six heures.

«Près du tiers des adultes québécois, soit 30 %, ont mentionné avoir souvent de la difficulté à se déconnecter des médias sociaux. Chez les jeunes adultes québécois âgés de 18 à 34 ans, cette proportion atteint même 54 %», a précisé le porte-parole des enquêtes NETendances à l’ATN, Bruno Guglielminetti.

C’est la plateforme Facebook (85 %) qui est de loin la plus utilisée par les répondants pour se divertir, suivie de YouTube (59 %) et d’Instagram (42 %).

Les autres sources d’information

La télévision reste le média de prédilection des répondants pour s’informer (64 %), suivi des sites internet offrant du contenu d’information (43 %) et de la radio (31 %).

De plus, 67 % des adultes québécois ont indiqué faire confiance aux nouvelles et actualités diffusées sur les médias traditionnels, alors que seulement 25 % y font confiance lorsqu’elles sont publiées sur les réseaux sociaux.

Le sondage révèle également que près du tiers des adultes québécois (30 %) ont l’habitude d’écouter des balados. Les six thématiques les plus écoutées sont la musique (56 %), les nouvelles et les actualités (32 %), la télévision et les films (28 %), la comédie (27 %), la technologie (24 %) ainsi que la société et la culture (23 %).

L’enquête a été menée en ligne auprès de 1027 personnes, entre le 8 et le 22 septembre 2021.