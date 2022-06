Les arts s’invitent à nouveau au Jardin botanique

Après deux années de suspension pour cause de pandémie, l’événement Les arts s’invitent au Jardin botanique est enfin de retour.

Des concerts intimes seront présentés à 14h lors de six dimanches d’été, soit le 26 juin, le 3 juillet, le 7 août, le 14 août, le 21 août et le 28 août. Sous la direction artistique de Monique Giroux, performeront dans l’ordre Pierre Flynn, Kim Richardson, Lou-Adriane Cassidy, l’excentrique Antoine Gratton, Bia et le groupe brésilien Maracuja ainsi que l’auteur-compositeur-interprète innu Scott-Pien Picard.

Tous ces spectacles sont gratuits à l’achat d’un billet d’entrée au Jardin botanique et les chaises sont exceptionnellement permises sur le site lors de ces événements. Il est conseillé de se procurer les billets à l’avance, en ligne.

Les détenteurs du Passeport Espace pour la vie peuvent aussi réserver leurs billets gratuits.