LHJMQ: les Cataractes en finale

On ne pouvait s’attendre à autre chose qu’une finale dramatique, hier, entre les Remparts et les Cataractes et c’est exactement ce qui s’est produit. Un but de l’ancien Diable rouge Pierrick Dubé inscrit avec 47,7 secondes à faire en troisième période a permis aux Cataractes de rejoindre les Islanders de Charlottetown en finale de la coupe du Président.

• À lire aussi: Remparts et Cataractes: place au dernier chapitre

Dubé a profité d’une pénalité imposée à Vsevolod Komarov avec 1 min 9 s à faire au match pour marquer son deuxième de la rencontre et donner les devants 4-3 aux siens. Il a par la suite complété son tour du chapeau dans un filet désert pour concrétiser la victoire de 5-3 des siens.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Les Remparts avaient pourtant pris les devants 3-1 en deuxième période grâce à, notamment, deux buts sans riposte de Conor Frenette, mais les Cataractes étaient revenus de l’arrière grâce à un but de Martin Has en fin de deuxième et un autre d’Isaac Ménard en tout début de troisième période.

«L’an dernier, j’ai perdu en demi-finale ici et maintenant de gagner et d’atteindre la finale avec ce groupe, c’est un sentiment incroyable, a mentionné Dubé. C’est spécial de le faire avec ce groupe. On tirait de l’arrière après deux et on a fait preuve de caractère encore une fois. »

L’entraineur-chef Daniel Renaud levait son chapeau au caractère de son équipe.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

« Jamais, il y a un mois, je n’aurais pensé qu’on était à ce stade mentalement. Ça été notre talon d’Achilles pendant une grande partie de la saison. Notre façon de réagir à l’adversité. Notre groupe, nos leaders en premier, ont beaucoup maturé et grandi mentalement. »

Défaite amère

Dans le camp des Remparts, Patrick Roy digérait mal la défaite. Non pas en raison du jeu de son équipe, mais par rapport à l’appel de l’officiel Olivier Gouin.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

« Perdre comme on a perdu, c’est décevant. On a bûché toute la saison, on a travaillé fort et je suis fier de nos joueurs qui se sont donné corps et âmes. Il n’y a pas une équipe qui mérite de perdre comme ça.

« C’est un manque de jugement, point. C’est décevant. Je vois nos joueurs avec les yeux dans l’eau et de finir une saison comme ça alors qu’ils [les officiels] ont eu le sifflet dans leurs poches toute la game. Personne n’a le droit de perdre de même. Ça fait longtemps que je fais ça mais celle-là, elle rentre dans le corps ben raide. »

Avance bousillée

Malgré l’énergie de l’imposante foule, les Remparts ont connu un lent départ qui a permis aux Cataractes de prendre les devants par l’entremise de Dubé.

Les hommes de Patrick Roy ont quelque peu repris leur rythme lors de la deuxième moitié de l’engagement et ont profité d’un avantage numérique pour créer l’égalité.

Quelques secondes après que Théo Rochette eut frappé le poteau, Xavier Filion s’est emparé d’un retour pour semer l’hystérie dans un centre Vidéotron qu’on n’avait pas entendu aussi bruyant depuis longtemps.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

À la période des Fêtes, Patrick Roy avait fait l’acquisition de Conor Frenette des Tigres de Victoriaville afin d’ajouter son expérience de champion de la coupe du Président l’an dernier à son vestiaire.

Discret jusqu’ici en séries, l’attaquant de 20 ans a donné raison à son entraineur-chef hier lors du match le plus important de la saison. Muté au centre du troisième trio pour la rencontre, Frenette a marqué deux fois sans riposte en deuxième période dont le premier en désavantage numérique pour donner une avance de deux buts aux Remparts que Martin Has a réduit avant la fin de l’engagement.

Isaac Ménard avait ensuite ramené tout le monde à la case départ en début de troisième en profitant d’un cafouillage défensif pour s’échapper et battre William Rousseau de son côté droit.

D’ailleurs, le gardien des Remparts a de nouveau été étincelant hier, réalisant quelques arrêts spectaculaires notamment sur Mavrik Bourque en deuxième période.

Malgré tout, le gardien trifluvien s’en voulait sur le troisième but des Cataractes.

« J’aurais voulu faire la différence. À 3-1, j’aurais aimé fermer la porte et je sais que j’aurais été capable. Le troisième but, j’aurais dû sortir de mon filet mais ça fait partie de la game. Je vais apprendre de ça. C’est la première fois que je me retrouvais dans un match ultime. »

La défaite d’hier mettait également fin au parcours des trois joueurs de 20 ans des Remparts soit Frenette, Louis Crevier et Fabio Iacobo.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

« J’ai été blessé longtemps quand je suis arrivé mais j’ai vu une équipe grandir, des joueurs grandir et des personnes grandir. Je suis fier d’eux. Pat l’a souvent dit qu’on avait un groupe spécial et ça été un plaisir de travailler avec eux pour terminer ma carrière junior », a mentionné Frenette qui prévoit joindre les Patriotes de l’Université du Québec à Trois-Rivières la saison prochaine à moins d’une offre professionnelle.

Finale Cats - Islanders

De leur côté, les Cataractes affronteront les Islanders de Charlottetown en grande finale à partir de samedi. Les deux formations se sont affrontées à deux reprises cette saison, remportant chacun une rencontre.

D’ailleurs, Charlottetown sera privé de l’attaquant et espoir du Canadien de Montréal Xavier Simoneau pour le premier match de la finale. La LHJMQ a annoncé hier qu’il avait été suspendu une rencontre pour avoir donné de la bande à Xavier Parent lors du match no. 4 de la série face au Phoenix de Sherbrooke, lundi soir.

Du côté des Remparts, la disette se poursuit. L’organisation n’a pas remporté la coupe du Président depuis la saison 1975-1976, soit depuis 46 ans. Ils n’ont atteint la finale que deux fois en 25 ans depuis leur renaissance, en 1997.