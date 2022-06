Loto-Québec profite de la popularité des loteries

Le lent retour à la normale des activités de jeux dans la province, combinée à une performance record du côté des jeux de loterie, a permis à Loto-Québec de récupérer l’essentiel du retard qu’elle avait connu au cours des deux dernières années de pandémie.

C’est ce que relève les résultats de son dernier exercice financier (2021-2022), lesquels ont été présentés officiellement à l’Assemblée nationale ce matin.

Pour l’exercice 2021-2022, la société d’État a rapporté hier un bénéfice consolidé de 1,143 milliard (G$), en hausse de 57% (ou 685,6M$) par rapport à l’année dernière.

Cette reprise, qui n’atteint toutefois pas encore sa performance d’avant pandémie (1408,2G$ en 2019-2020), s’explique en grande partie par le grand secteur des loteries, lequel a connu sa meilleure performance de l’histoire.

Plus d’un milliard en loteries

De fait, avec des ventes de 1,043 G$, le secteur des loteries surpasse le milliard de dollars pour la première fois et a ainsi connu la meilleure année de son histoire. Il s’agit d’une hausse de 185,1 M$ (+21,6 %) par rapport à 2020-2021 et de 114,0 M$ (+12,3 %) par rapport à 2019-2020.

Pour le secteur des casinos et des salons de jeux, les produits s’élèvent à 657,2 M$, une hausse de 323,5 M$ (+96,9 %) par rapport à l’exercice précédent. Ce résultat représente 68 % de celui de 2019-2020, alors que les établissements ont été ouverts durant environ 60 % de l’exercice, et ce, avec plusieurs restrictions, dont une capacité d’accueil et des heures d’ouverture limitées.

Le secteur des établissements de jeux a enregistré pour sa part des ventes de 524,1 M$. Par rapport à l’année précédente, il s’agit d’une hausse de 306,7 M$ (+141,1 %). Ce résultat représente 60 % de celui de 2019-2020, ce qui correspond à la période d’ouverture des établissements de jeux durant l’exercice.

Plus de détails suivront.