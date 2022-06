Mesures aux frontières : «la pandémie n’est pas finie», rappelle Trudeau

Le premier ministre Justin Trudeau a défendu sa décision de maintenir les restrictions aux frontières liées à la COVID-19, mercredi, au grand dam de l’industrie touristique canadienne.

«On est encore dans une pandémie. Je sais qu'il y a bien des gens qui veulent faire semblant que ça existe plus, mais on est dans une pandémie et des gens meurent tous les jours dans les hôpitaux à cause de la COVID-19», s’est exclamé le premier ministre en point de presse à Ottawa.

Mardi, la santé publique fédérale a annoncé que les frontières canadiennes demeureront fermées aux touristes non vaccinés au moins jusqu’au 30 juin. Les étrangers adéquatement vaccinés, eux, peuvent venir au Canada, à la condition de faire un test PCR au préalable.

Ces conditions rebutantes n’aident en rien l’industrie touristique, qui espérait des allégements.

Le premier ministre a assuré être conscient des conséquences de la prolongation des mesures aux frontières pour le tourisme.

«Mais ce qui nuirait aussi, vous savez, à notre industrie touristique, c’est une nouvelle vague. Si nous avons encore d’importants impacts de la COVID-19», a cependant plaidé Justin Trudeau.