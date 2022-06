Paris sportifs: le Lightning a la cote

Même s’il n’amorce pas la série de troisième tour contre les Rangers de New York avec l’avantage de la patinoire, le Lightning de Tampa Bay est favori pour remporter la confrontation, selon les preneurs aux livres.

Le site Mise-o-jeu + accordait ainsi mercredi avant-midi une cote de 1,47 à un gain des «Bolts», peu importe le nombre de matchs requis. Il faut dire que la troupe de l’entraîneur-chef Jon Cooper a l’habitude des grands rendez-vous en éliminatoires, ayant gagné la coupe Stanley dans les deux dernières saisons. De plus, elle a bénéficié d’un repos salutaire après avoir balayé les Panthers de la Floride, récipiendaires du trophée des Présidents, à l’étape précédente. Pendant ce temps, les Blueshirts ont atteint la limite de sept rencontres dans leurs deux premières séries.

Une victoire en six rencontres du Lightning (4,60) constitue l’option la plus plausible, d’après la même plateforme. Les cotes pour un triomphe en cinq ou sept affrontements sont respectivement de 5,30 et de 5,70, tandis qu’une qualification de Tampa Bay en quatre joutes d’affilée vaudra 8,30 la mise à ceux prédisant le tout avec exactitude.

Ceux tentant leur chance avec les Rangers ont intérêt à parier pour un gain en sept matchs, selon Mise-o-jeu +. Le scénario est coté à 6,70. Les chiffres pour une victoire en quatre, cinq ou six duels sont évidemment plus élevés, soit dans l’ordre 8,10, 10,20 et 19,00.

Par ailleurs, le public peut se prononcer sur divers sujets relatifs au match 1. Ainsi, Nikita Kucherov (1,80) est légèrement favorisé face à Mika Zibanejad (1,90) quant à celui des deux hommes qui obtiendra le plus de buts.