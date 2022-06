Pierre Fitzgibbon veut qu’Ottawa réinvestisse lui aussi dans l’A220

Le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, aimerait que le gouvernement Trudeau l’imite et réinvestisse lui aussi dans la gamme d’avions A220 d’Airbus.

En février, Québec a remis 380 millions $ dans le programme, somme qui s’est ajoutée à celle de 1,3 milliard $ investie en 2016 par le gouvernement Couillard dans ce qui était alors la C Series de Bombardier.

M. Fitzgibbon a profité de sa présence au sommet économique de Davos, la semaine dernière, pour parler de ce dossier avec le ministre fédéral de l’Industrie François-Philippe Champagne.

Photo Pierre-Paul Poulin

« On a parlé de différents secteurs industriels, mais l’aéronautique, c’est un secteur qu’on devrait faire conjointement si on veut que le Québec se distingue. L’Ontario fait des voitures, nous on fait des avions, alors pourquoi ne pas travailler avec le fédéral ? Et on veut travailler avec le fédéral », a déclaré le ministre plus tôt cette semaine.

Selon une compilation récente du Journal, le gouvernement Trudeau a versé au moins 1,4 milliard de dollars à l’industrie automobile ontarienne depuis 2018, soit plus du double des 660 millions de dollars qu’il a consacrés à l’industrie aéronautique québécoise pendant la même période.

« On a besoin d’aide »

« Airbus va avoir l’A220-500 [version allongée de l’A220], Bombardier va sûrement faire autre chose... Je pense qu’on va solliciter le fédéral pour nous aider. On va demeurer souverains dans le sens que le Québec est très présent dans cette filière-là. On va continuer de l’être, mais on a besoin d’aide pour des projets qui sont majeurs », a ajouté Pierre Fitzgibbon.

Le nouveau président d’Airbus Canada, Benoît Schultz, a confirmé au Journal la tenue de pourparlers avec Ottawa sur un éventuel investissement dans l’A220, mais il s’est montré circonspect.

« On a une discussion continue, donc difficile d’en dire plus », a-t-il affirmé.

M. Fitzgibbon a répété cette semaine qu’à son avis, « le C Series là serait encore québécois si le fédéral avait embarqué avec nous à l’époque ».

Ottawa a tout de même investi 350 millions $ dans la C Series en 2005 et 124 millions $ en 2017.

Rappelons que Bombardier a cédé le contrôle de la C Series à Airbus en 2018 pour 1 $.

Un défi hors normes

Le récent réinvestissement annoncé dans l’A220 (900 millions de dollars américains d’Airbus et 300 millions de dollars américains de Québec) servira à financer l’augmentation de la cadence de production de l’avion, qui doit passer de 6 à 14 appareils par mois.

« C’est un grand défi qui n’a pas été fait de nombreuses fois dans l’aéronautique [...] et donc Airbus met toutes ses forces pour le réussir », a indiqué M. Schultz.

Cette progression devrait faire passer le nombre de salariés d’Airbus à Mirabel de 2500 à plus de 3000.