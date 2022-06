Quand une vie est malheureusement menée par la passion!

Ça m’a fasciné de lire « Une fille qui s’en veut » ce matin. Rendue à 68 ans, elle se blâme d’avoir mené sa vie au fil de ses passions amoureuses, sans penser qu’elle n’aurait personne pour prendre soin d’elle un jour. Sa lettre se voulait une mise en garde aux jeunes femmes qui seraient tentées de faire comme elle, puisqu’aujourd’hui, elle avoue se mourir d’ennui dans son beau salon design.

J’aimerais lui dire deux choses. La première, c’est qu’il existe des hommes qui ont fait le même choix, dont moi-même. La deuxième, c’est qu’au contraire d’elle, j’apprécie ma paix et ma solitude. Je ne me serais jamais vu avec des enfants et une trâlée de petits-enfants.

J’aime ma vie et je ne la changerais pour aucune chicane de famille. Bien sûr, il y a des moments (j’ai 65 ans) où je voudrais être invité au lieu de toujours être celui qui invite pour être accompagné. Mais c’est mon lot !

Et comme vous le lui dites Louise, il n’est jamais trop tard pour faire différemment. Car si elle cherchait de la bonne façon, elle trouverait certainement chaussure à son pied. Mais il faudrait qu’elle aille voir dans des talles occupées par les hommes qui ont toujours voulu une femme dans leur quotidien, au lieu de celles des hommes qui, comme moi, n’ont pas besoin d’être accompagnés pour être heureux.

Un gars heureux avec lui-même

Ce que vous affirmez n’est pas nécessairement la vérité universelle, puisqu’un certain Robert m’a demandé de lui communiquer ses coordonnées, parce que pour avoir vécu la même chose qu’elle, il souhaiterait partager avec elle ses regrets.