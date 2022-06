Rêver mieux est-il néfaste à l’humain?

Je voudrais faire suite à votre réponse de ce matin à cette femme qui signait la lettre « Le monde actuel me décourage ». Vous y faisiez référence à Edgar Morin en le citant dans un texte d’anniversaire où, même s’il faisait un constat négatif à propos du fameux système qui mène le monde, il finissait quand même sur une note d’espoir.

De tout temps, il n’y a eu que l’espoir pour faire avancer le monde. L’espoir qui est la plus grande force dont l’humain dispose pour s’illusionner à propos de lui-même. Car en se voyant comme l’enfant d’un dieu, peu importe lequel, plutôt que de se voir comme une espèce parmi les autres, ça l’empêche de se responsabiliser.

Nous voir comme n’étant ni bons ni mauvais, nous obligerait à nous responsabiliser à propos de nos actions en fonction de ce qu’on juge comme étant juste, et cela serait beaucoup plus valable. On devrait jeter par-dessus bord la religion et l’humanisme qui nous maintiennent dans l’espoir, au lieu de nous raccrocher au réel.

Il existe une loi incontournable de la vie qui dit que « Toute espèce vivante qui domine les autres et qui détruit l’environnement est vouée à l’extinction ! » Essayons d’utiliser à bon escient notre capacité de nous voir tels que nous sommes, plutôt que de nous en remettre à l’espoir et à la foi. Croire dans le réel sera toujours bien mieux que de croire en l’imaginaire !

Pierre

Se voir comme n’étant ni bon ni mauvais nous mettrait probablement face à certaines responsabilités que nous négligeons. Mais contrairement à vous, l’agnostique que je suis reconnaît la valeur de l’espoir, ainsi que le fait que certains ne la trouvent que grâce à une croyance qui leur dicte leurs codes moraux.

En passant, les dinosaures ne sont pas disparus parce qu’ils étaient dominants, et les cinq premières extinctions officielles ne sont pas le fruit de la main de l’homme, mais bien de phénomènes naturels. L’espoir est ce qui nous permet de persévérer dans notre marche vers un mieux-être, tout comme l’humanisme nous aide à le faire de façon saine.