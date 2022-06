Shane Wright pense avoir fait une belle impression au CH

L’état-major du Canadien de Montréal et Shane Wright ont partagé un repas, et l’espoir en prévision du prochain repêchage trouve que le courant a bien passé.

«C’était super et je pense que ce fut une belle expérience», a déclaré Wright lors de son passage à la baladodiffusion «NHL Draft Class».

«J’ai eu la chance de mieux les connaître. Ils m’ont posé des questions sur ma personnalité. J’ai pour ma part posé des questions sur la ville. Je suis heureux de ma rencontre. Il y a de super individus dans cette organisation.»

Le CH détient le premier tour de parole de l’encan amateur de 2022 et suit attentivement le camp d’évaluation de la Ligue nationale à Buffalo.

Wright est pressenti pour être l’un des premiers joueurs à entendre son nom, et ce, depuis plusieurs années. Il n’est toutefois pas considéré comme un choix 100 % sûr concernant la première sélection depuis notamment l’émergence du Slovaque Juraj Slafkovsky.

«Ça voudrait dire énormément pour moi [d’être le premier choix], a indiqué Wright. Ça signifierait que tous les efforts, le travail et les heures que j’y ai mis ont été récompensés. C’est une chose de recevoir cet honneur, mais c’en est une autre d’être capable de faire la différence et d’être un joueur de concession.»

«Ce qui est le plus important, c’est ce que tu fais après avoir été sélectionné avec le premier choix. C’est de te préparer pour le camp d’entraînement et de démontrer que tu mérites une place dans une formation.»

Excité par Martin St-Louis

Mercredi, le Canadien a octroyé un contrat de trois ans à l’entraîneur-chef Martin St-Louis. L’homme de 46 ans n’était pas présent au repas avec Wright, mais l’espoir n’avait que de bons mots à dire sur l’ancien attaquant du circuit Bettman.

«Avec ce que j’ai lu, je pense que les joueurs aiment jouer pour lui, a dit le jeune homme de 18 ans. Les hockeyeurs semblent lui faire confiance. Il a aidé les jeunes de l’organisation.»

«C’est d’ailleurs un club qui a beaucoup de jeunes talents, mais qui compte aussi sur de bons vétérans, a poursuivi Wright. C’est un club qui a atteint la finale de la Coupe Stanley l’an dernier. Je pense qu’il y a beaucoup de potentiel et de bons joueurs là-bas. J’ai posé beaucoup de questions sur ça pendant notre souper.»

Wright et St-Louis ne se connaissent pas personnellement, mais le premier a déjà affronté le fils du second quand ils étaient plus jeunes et c’est le pilote du Tricolore qui entraînait l’équipe de son garçon.