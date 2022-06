«The Match» : Tom Brady et Aaron Rodgers l’emportent

Les quarts-arrière Tom Brady et Aaron Rodgers n’ont plus rien à prouver sur un terrain de football, mais ils se sont illustrés sur les verts du Wynn Golf Club de Las Vegas, mercredi, remportant la dernière édition de «The Match» par un coup.

Cet événement d’exhibition opposait cette fois les quarts des Buccaneers de Tampa Bay et des Packers de Green Bay à leurs homologues Josh Allen et Patrick Mahomes, respectivement des Bills de Buffalo et des Chiefs de Kansas City.

Le duel, qui employait le format de partie par trous, s’est terminé de façon dramatique au 12e et dernier fanion. Rodgers a réussi un oiselet en calant un roulé de 15 pieds pour confirmer la victoire des vétérans.

Tout juste avant, Allen est passé à un cheveu de procurer le gain à sa paire, mais sa frappe de 80 pieds sur le vert a raté l’objectif de peu.

«On a pris ça au sérieux et on a dû se mettre au travail un peu, a lancé Rodgers, dont les propos ont été repris par le réseau CBS, après l’affrontement. Ils jouaient plutôt bien et nous ne voulions pas partir d’ici bredouilles.»

Après avoir créé l’égalité au cinquième trou, le duo Mahomes-Allen a pris les devants pour la première fois au huitième fanion. Leurs rivaux ont toutefois nivelé la marque au 10e trou avant de se sauver avec la victoire.