Trafic d’armes à feu: coup de filet contre les gangs de rue du Grand-Montréal

Une opération policière d’envergure contre le trafic d’armes à feu est en cours depuis mercredi matin à Montréal et en Montérégie.

L’opération est menée par les policiers de l’Équipe intégrée de lutte au trafic d’armes (ELITA), une équipe conjointe de la Sûreté du Québec (SQ), du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

Plusieurs perquisitions et arrestations ont été effectuées dans les secteurs de Delson, de Saint-Amable, de Longueuil et de Montréal dans le but de neutraliser un réseau de trafic d’armes à feu.

Les suspects ciblés sont soupçonnés d’avoir des liens avec des gangs de rue qui opéreraient principalement à Montréal, une région secouée par plusieurs épisodes de violence avec armes à feu, selon un communiqué de la SQ.

La SQ précise que quiconque a des informations en lien avec la possession, le trafic ou l’utilisation d’armes à feu peut appeler la ligne d’information CENTAURE au 1-833-888-ARME (2763).