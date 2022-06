Tuerie raciste de Buffalo : un jeune suprémaciste blanc inculpé d’acte de «terrorisme intérieur»

Le jeune suprémaciste blanc accusé d’avoir perpétré le 14 mai une tuerie raciste en assassinant dix personnes noires à Buffalo, à la frontière entre les États-Unis et le Canada, a été inculpé mercredi d’acte de «terrorisme intérieur» par la justice de l’État de New York.

Payton Gendron, 18 ans, était poursuivi depuis le jour de son attaque contre un supermarché de Buffalo pour «meurtre avec préméditation», inculpation initiale pour laquelle il avait plaidé «non coupable».

Après une première comparution de quelques minutes le 19 mai devant un juge du tribunal de Buffalo, un grand jury l’a inculpé mercredi entre autres de «meurtre», «tentative de meurtre», «crime raciste motivé par la haine» et d’acte de «terrorisme intérieur», selon le parquet du comté d’Érié, au bord du lac éponyme que se partagent les États-Unis et le Canada.

Le jeune homme, en détention depuis le 14 mai, comparaitra jeudi après-midi pour se faire signifier toutes ses poursuites pénales.

Cette tuerie raciste dans un supermarché Tops de Buffalo a fait dix morts et trois blessés, dont 11 sont des personnes noires. Elle a été méticuleusement préparée pendant des mois, comme le montrent des centaines de messages sur internet du tueur présumé.

Le jeune homme avait aussi effectué en mars un voyage de reconnaissance à Buffalo depuis son domicile 300 km plus au sud.

Dans ses messages et un manifeste raciste, suprémaciste et complotiste qui lui est attribué, M. Gendron avait ainsi écrit plusieurs mois avant le massacre qu’il voulait tuer des personnes noires et qu’il visait un quartier pauvre et isolé de Buffalo en raison de sa forte proportion d’Afro-Américains.

Il avait également préparé son attaque, minute par minute, prévoyant une tenue militaire, une caméra et la diffusion de son crime sur la plateforme Twitch.

Les États-Unis sont encore sous le choc de cette tuerie et du massacre au fusil semi-automatique dans une école d’Uvalde au Texas de 19 enfants et deux enseignantes le 24 mai par un autre jeune de 18 ans avant qu’il ne soit abattu par la police.