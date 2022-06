[PHOTOS] Voyez la fascinante maison d'une «fan finie» de la famille royale

LONDRES | Il faut faire preuve d'agilité pour se faufiler entre les milliers de cadres et tasses de thé à l'effigie de la famille royale britannique entreposés chez Margaret Tyler, une des plus grandes collectionneuses d'objets des «Royals» au Royaume-Uni.

À l'approche du jubilé de platine qui marque à partir de jeudi les 70 ans de règne d'Elizabeth II, cette retraitée de 78 ans, vêtue d'une veste aux imprimés Union Jack, présente fièrement son immense collection qui encombre tout le rez-de-chaussée de sa maison à Wembley, dans le nord-ouest de Londres.

«C'est magnifique que la reine ait passé 70 années sur le trône. La seule chose qui me chagrine, c'est que le prince Philip ne soit pas là», regrette-t-elle en balayant du regard l'étagère dédiée aux objets représentant l'époux de la monarque, décédé en avril de l'an dernier peu avant ses 100 ans.

L'extérieur de la maison de la septuagénaire donne le ton: la porte d'entrée est gardée par deux nains de jardin en forme de reine, une réplique d'un garde royal et des fanions aux couleurs du drapeau britannique.

Et à l'intérieur, Margaret Tyler a amassé en 40 ans plus de 12 000 objets liés aux «Royals», des incontournables tasses de thé à l'effigie de tous les membres de la monarchie aux affiches, cadres, livres, statuettes ou encore cendriers et pantoufles.

«Si j'aime, j'achète», résume-t-elle. À tel point que ses enfants lui interdisent désormais d'aller sur internet pour éviter qu'elle ne dépense trop. «Il faudrait que j'aille à la bibliothèque», plaisante la retraitée.

«Diana room»

Quand elle commence sa collection, Margaret Tyler consacre une pièce de sa maison seulement à sa passion et interdit à ses quatre enfants d'y mettre les pieds. «Ils n'étaient pas très intéressés de toute façon», se souvient-elle.

La collection s'agrandit inévitablement et quand les enfants deviennent adultes, elle utilise leurs chambres pour entreposer d'autres objets. Elle va même jusqu'à repousser les murs et agrandir la maison pour créer une «Diana room», un espace entièrement consacré à la défunte première épouse du prince Charles, sa princesse préférée.

Dans cette pièce, elle a fait peindre au plafond un portrait de «Lady Di». «Ca a été un sacré travail car on a le bras en l'air tout le temps, il faut toujours se reposer», raconte-t-elle.

Si elle fait la chasse aux souvenirs royaux, Margaret Tyler ne rate pas non plus une occasion de rencontrer la famille royale.

Quand elle à 19 ans, c'est d'ailleurs ce qui la pousse à quitter le Herefordshire, une région rurale de l'ouest de l'Angleterre, pour s'installer à Londres et se rapprocher de Buckingham.

Elle a depuis rencontré quatre fois Elizabeth II. «Je lui ai remis un bouquet de fleurs et un gâteau en forme de couronne», raconte-t-elle le regard vif, avec une fierté non dissimulée.

«Moment de répit»

Intarissable sur le sujet, elle espère que les célébrations du jubilé seront une réussite pour la reine, toujours très populaire à 96 ans, après la mort de son mari, les scandales à répétitions et les soucis de santé.

«Je lui souhaite de passer un moment heureux avec sa famille (...) et un moment de répit car elle travaille si dur», affirme Margaret.

Attristée que Harry, le petit-fils de la monarque, et son épouse Meghan aient quitté la famille royale et soient partis vivre aux États-Unis, Margaret se réjouit que le couple fasse le déplacement à Londres pour les célébrations.

«Je pense qu'ils ne voulaient pas louper une chose pareille, ils ne voulaient pas être mis de côté», estime-t-elle.

Si elle fait partie des Britanniques qui attendent le jubilé avec impatience, Margaret suivra les festivités depuis chez elle à Wembley car elle souhaite s'occuper d'un proche qui a du mal à se déplacer.

Elle regardera donc tout à la télévision, entourée de ses amis: «Et à la télé, je pourrai regarder une deuxième fois en replay le soir quand tout le monde sera parti!»