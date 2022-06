Vacances estivales: les régions prisées par les Québécois

Près d’un Québécois sur deux prévoit passer ses vacances estivales dans l’une des régions de la province, entre autres à Québec, selon un sondage réalisé par CAA-Québec.

• À lire aussi: Flop fédéral à Passeport Canada

• À lire aussi: Vols à 500 $: il n’y aura pas de billets pour tout le monde

Photo Stevens LeBlanc

Sans grande surprise, le coût de l’essence n’est pas étranger à cette tendance, alors que 43 % des vacanciers québécois affirment qu’il aura un impact sur la planification de leurs vacances. Selon l’organisme, cet impact demeure toutefois marginal.

« Parmi ces 43 %-là, il y en a 37 % qui ont dit qu’ils allaient se rendre moins loin et 11 % qui ont choisi de rester à la maison. Quand on ramène ça à l’ensemble des vacanciers, c’est pour ça que l’on parle d’un impact marginal, car c’est peut-être 10 ou 15 % des gens qui iront peut-être moins loin, mais ils vont quand même voyager », précise Nicolas Ryan, porte-parole pour le CAA-Québec.

Les principaux changements observés en lien avec le coût de l’essence sont la distance des itinéraires, les déplacements une fois à destination ou les dépenses en restauration et en divertissement.

Les États-Unis de retour

Toujours selon le CAA-Québec, environ 11 % des répondants ont indiqué planifier de visiter une autre province canadienne et 10 % des voyageurs se rendront aux États-Unis cet été, des chiffres comparables aux données d’avant la pandémie. Mais d’année en année, le Québec demeure la destination principale des Québécois, selon l’organisme.

« Pendant la pandémie, ç’a encore plus grimpé. Avant la pandémie, c’était entre 35 et 45 % des Québécois [qui prévoyaient rester dans la province pour les vacances] », ajoute M. Ryan.

Chez Destination Québec cité, on se réjouit de cette popularité constante, particulièrement après deux années de pandémie. « On prévoit un meilleur été. Les activités reprennent, les festivals, les feux d’artifice, bref, l’animation reprend », souligne Éric Bilodeau, porte-parole.

Inquiétudes pour les employés

Cette joie s’accompagne toutefois d’une certaine inquiétude liée à la pénurie de main-d’œuvre. « Est-ce que les hôtels seront ouverts à 100 % ? Certains oui, d’autres non », explique M. Bilodeau.

La présidente et directrice générale de l’Association Hôtellerie Québec, Véronyque Tremblay, se réjouit aussi de la popularité du Québec, mais partage les mêmes craintes.

« On s’attend à un bel été, mais le hic est le manque de main-d’œuvre, qui se situe entre 10 et 25 % selon l’endroit », précise Mme Tremblay, ajoutant que l’industrie hôtelière cherche 8000 travailleurs au Québec.

Les destinations vacances prisées des Québécois

Gaspésie (21 %)

Charlevoix (17 %)

Québec (14 %)

Laurentides (14 %)

Bas-Saint-Laurent (14 %)