PLANTE, Denise



Le 9 mai 2022, à son domicile de Gentilly, est décédée Mme Denise Plante, fille de feu Gloria Plante et de feu Béatrice Ramsay.Elle laisse dans le deuil ses 4 enfants qu'elle aimait tant: Isabelle Dion (Christian Truchon), Caroline Dion (Mario Gilbert), Patrick Dion (Caroline Dusablon) et Marie-Hélène Dion (Dominique Beaulieu).Elle laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants tant adorés: Olivier, Amélie, Audrey-Ann, Nathan, Maëlie, Émile et Rose; ses arrière-petits-enfants: Léa, Miguel, Ismaël, Malena, Lucas, Tyler, Edouard, Auguste et Manolo.Sont aussi endeuillés ses frères Yvon et André (Angéla Dion).L'ont prédécédée Jean-Marc (feu Claudette Parent), Pauline (feu Roger Côté), Richard (Pétronille Pilon), Marielle (feu Paul-Émile Ramsay), Lucille (feu Camille Bergeron), Laurette (feu Renaud Pépin) et Lorraine.Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis.Les funérailles seront célébrées, le samedi 4 juin 2022 à 11 h en l'église de Gentilly. La famille vous recevra pour les condoléances dès 9 h 30 au même endroit. Vous pouvrez également regarder la cérémonie sur Internet à partir de l'avis de décès sur le site du salon funéraire en cliquant sur " Cérémonie en web diffusion ".La famille tient à remercier toute l'équipe des soins palliatifs et du soutien à domicile de Bécancour-Nicolet-Yamaska pour leurs bons soins et leur support, plus particulièrement son infirmière pivot Mme Claudia Marois.Prière de ne pas envoyer de fleurs. Pour exprimer votre sympathie, la famille apprécierait des dons à la Société canadienne du cancer.https://cancer.ca/fr/www.gregoiredesrochers.com