À bas la reine!

S’il y a bien une institution qui a fait son temps, c’est celle de la monarchie britannique.

Quoi de plus ridicule que les somptueuses parades et festivités organisées à l’occasion de son 70e anniversaire de règne.

Comme s’il y avait pour un être humain libre une quelconque satisfaction à tirer de se dire le sujet d’un monarque.

Être le sujet d’un roi ou d’une reine, en 2022, est avilissant.

Un avilissement auquel les Canadiens et les Québécois ont pris l’habitude de ne plus porter attention, tant il est présent, des timbres et billets de banque jusqu’au nom officiel de l’armée du Canada, les Forces armées canadiennes de Sa Majesté.

La personne de la reine, que la propagande du palais de Buckingham tente de rendre sympathique par toutes sortes de films ou de séries télévisées, est la seule chose qui permet de lui conserver un certain appui auprès des populations, encore qu’au Québec, cet appui soit minime.

La propagande royale nous la montre au balcon de son palais, rayonnante, avec ses arrière-petits-enfants. N’est-ce pas un spectacle touchant ?

Peut-être.

Contradiction

Mais il fait oublier l’essentiel du problème : l’idée de la monarchie entre en pleine contradiction avec celle de la démocratie.

Il est humiliant pour le premier ministre anglais, un élu, d’aller toutes les semaines demander conseil à la souveraine.

Par extension, il est humiliant pour le peuple, dans une démocratie, que les lois doivent être signées par la reine ou son représentant pour être appliquées.

La monarchie constitutionnelle symbolise la défiance de certaines élites privilégiées envers le reste du peuple.

Pourtant, l’histoire montre que les choix électoraux du peuple sont sages, si tant est qu’ils ne sont pas violés par des élections arrangées d’avance, comme par exemple ce que les trumpistes cherchent à faire.

De même, les élus doivent être réellement en mesure de gouverner et non pas disposer seulement de pouvoirs dilués.

Maintenir sa fortune et ses privilèges

Le soutien à la monarchie est toujours justifié de la même façon : la reine peut faire contrepoids aux éventuels excès du Parlement. Pour les croyants les plus naïfs, la reine exerce une sorte de volonté divine sur Terre.

En vérité, la famille royale travaille d’abord pour elle-même, c’est-à-dire pour le maintien de sa fortune et de ses privilèges exorbitants. Par exemple, la reine ne paie que les impôts qu’elle veut bien payer. Combien ? Le montant est secret!

Pour le reste, la famille royale n’est pas à l’abri de graves erreurs de jugement politique. Avant la Seconde Guerre mondiale, la famille royale avait de fortes sympathies pour les nazis. En 2005, le prince Harry a eu la géniale idée de se costumer en officier nazi lors d’une fête...

C’est Winston Churchill qui a lancé la Grande-Bretagne contre l’Allemagne nazie. S’il n’en avait tenu qu’à la famille royale et à une partie des élites anglaises, la Grande-Bretagne aurait appuyé Hitler.

Le prince Charles, qui doit succéder à la reine d’ici peu, est impopulaire, au Canada comme en Grande-Bretagne.

L’occasion pourrait être belle pour se débarrasser de la monarchie.