Alexandre Barrette et Hélène Bourgeois Leclerc emménagent dans «La Tour»

Alexandre Barrette et Hélène Bourgeois Leclerc sortent de chez le notaire. Les deux artistes ont à leur tour acquis un condo dans «La Tour», si bien qu’ils vont prendre part régulièrement aux discussions de l’émission dorénavant animée par Gildor Roy.

Dès septembre, à TVA, on pourra ainsi découvrir le condo de ces deux voisins. On dit même que certains épisodes seront en partie captés chez Alexandre et chez Hélène, qui eux aussi sont des hôtes hors pair.

On a aussi annoncé jeudi que les sketches qui ponctuent les épisodes seront de retour. Trois nouveaux personnages seront de la partie, et les textes de ces moments rigolos seront signés par François Avard et Daniel Gagnon, qui écrivent ensemble la comédie «Le bonheur» mettant en vedette Michel Charette et Sandrine Bisson. Dominic Sillon campe quant à lui le poste de producteur au contenu scripté des sketches.

PHOTO COURTOISIE

«La Tour», qui a été animée pendant deux saisons par Patrick Huard, rejoignait en moyenne 2,4 millions de téléspectateurs au total, semaine après semaine, selon les chiffres de Numeris fournis par TVA.

Gildor Roy prend la relève à l’animation. On connait son grand cœur, sa gentillesse, sa sensibilité et son sens de l’écoute. Il compte aussi pousser la note durant les épisodes. Aussi, il profitera de la guitare et du piano que lui a laissés son prédécesseur avant de déménager. «On risque de s’en servir peut-être un peu plus que lui s’en servait», avait dit Gildor à TVA Nouvelles, en mars, en marge de l’annonce de son arrivée à «La Tour».

«L’avantage d’avoir joué si longtemps, c’est que je connais beaucoup d’acteurs et d’actrices. Je connais des côtés d’eux que les gens n’ont peut-être pas vus encore et qui, je pense, gagneraient à être vus», avait-il aussi mentionné.

L’émission «La Tour» est produite par Trio Orange, en collaboration avec Québecor Contenu.