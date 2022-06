Après sa victoire judiciaire, Johnny Depp peut-il espérer relancer sa carrière?

LOS ANGELES | Après la victoire remportée mercredi par Johnny Depp face à son ex-épouse devant un tribunal américain, la star de Pirates des Caraïbes pourrait relancer sa carrière d'acteur même s'il est peu probable qu'il redevienne de sitôt la coqueluche des studios hollywoodiens.

«Le jury m’a rendu à la vie», a exulté Johnny Depp après le verdict qui lui a accordé 15 millions de dollars de dommages et intérêts pour des propos diffamatoires tenus par Amber Heard. Son ex-femme, qui contre-attaquait dans le cadre du même procès en Virginie, n’a obtenu que deux millions de dollars, pour diffamation elle aussi.

Des experts ont affirmé à la barre que Johnny Depp avait subi un manque à gagner de plus de 22 millions de dollars en perdant son rôle dans le sixième volet des aventures de Jack Sparrow à la suite des déclarations d’Amber Heard.

Les avocats de l’actrice ont toutefois produit des témoins assurant que l’étoile de son ex-mari avait déjà pâli bien avant cela en raison d’un «comportement non-professionnel», lié notamment à sa consommation d’alcool et de stupéfiants.

«Le mal est fait, et à partir de là pourrait commencer un processus de retour à une certaine normalité», estime un producteur d’Hollywood qui a travaillé avec Johnny Depp par le passé.

«Mais je ne pense pas qu’il va avoir de très, très gros contrats avec les studios, avec tout ce qu’il y a en jeu», déclare-t-il à l’AFP sous couvert de l’anonymat.

«S’il lance des bouteilles et prend de la drogue, qu’il n’est pas à l’heure, ils ne vont pas accepter des retards qui coûtent une telle quantité d’argent de la part de quelqu’un dont l’étoile n’est plus au firmament», analyse ce producteur.

Selon lui, les grands studios pourraient notamment éprouver des difficultés à assurer des productions coûteuses dans lesquelles figureraient Johnny Depp. «Maintenant, c’est trop risqué de prendre un gars comme celui-ci dans des franchises qui comptent en milliards de dollars», relève-t-il.

«Mauvais garçon»

Et même si les jurés de Virginie et les fans sur les réseaux sociaux ont pris le parti de l’acteur durant le procès, cela ne garantit en aucune façon qu’il sera de nouveau capable de séduire les spectateurs, particulièrement le public féminin.

«Certaines des choses qu’il a dites sont ignobles», a lancé le producteur, renvoyant à certains SMS cités durant le procès dans lesquels Johnny Depp qualifiait son ex-épouse de «vache idiote» ou évoquait son «cadavre en putréfaction».

Même si les cas ne sont pas comparables, d’autres pointures d’Hollywood ont réussi leur retour après des polémiques dévastatrices pour leur carrière, comme Mel Gibson ou Robert Downey Jr.

«Je pense que certains studios seront partants pour travailler avec lui à partir de maintenant», estime Karen North, enseignante à l’Université de Californie du Sud spécialisée dans la gestion des réputations.

Malgré une série récente de fiascos, «il a presque toujours été très bon au box-office», juge-t-elle, relevant que Johnny Depp a bénéficié d’une forte exposition publique avec ce procès ultra-médiatisé.

Certes, une célébrité ayant une image sobre et policée peinerait à se remettre de tels récits d’accès d’ivresse et de consommation de drogues, mais Johnny Depp «n’a jamais prétendu être un gentil petit gars bien élevé».

«Si quelqu’un a un côté mauvais garçon et qu’il est accusé d’excès de ce genre, les gens vont dire "eh bien, ça ne me surprend pas, ça ne change pas l’idée que je me fais de cette personne"», explique Mme North.

«Personnellement, je pense que Johnny Depp va réussir à revenir, ça semble logique».

«Films français»

Si l’acteur revient au cinéma, il pourrait aussi décider de ne pas passer par la case Hollywood.

«Il pourrait devenir un chouchou du cinéma indépendant, où les tournages durent six à huit semaines et les cachets sont de 250 000 dollars, avec 25% des droits du film», dit le producteur qui a travaillé avec lui.

«Il pourrait même avoir une nomination pour un chouette petit rôle (...) et épater les gens avec une performance de dingue», imagine-t-il.

Quoi d’autre?

«Il va travailler en Europe. Je veux dire, ils ne s’embarrassent pas de ce genre de trucs là-bas», estime le producteur, pour qui Johnny Depp va sans doute «faire des films français ou allemands».

L’acteur de 58 ans devrait en effet apparaître dans un film français de la réalisatrice Maïwenn, Jeanne du Barry. Dans ce long-métrage encore en phase de pré-production, Johnny Depp incarnera le roi Louis XV.