Couche-Tard déploiera 10 000 caisses libre-service d’ici 3 ans

L’entreprise Couche-Tard a prévu d’installer dans près de la moitié de ses commerces à travers le monde plus de 10 000 nouvelles caisses libre-service d’ici trois ans.

Ce système de caisses sans contact de l’entreprise Mashgin appelées «caisses intelligentes» sera déployé dans plus de 7000 magasins Couche-Tard et Circle K au cours des trois prochaines années. L’entreprise, qui compte 14 100 commerces à travers 26 pays, envisage donc de doter près de la moitié d’entre eux de ce système.

«Les acheteurs n’ont qu’à déposer leurs articles, payer comme à l’habitude et le tout est réglé en aussi peu que 10 secondes, soit huit fois plus rapidement qu’avec les caisses libre-service courantes», a indiqué Couche-Tard jeudi, précisant qu’il n’est pas nécessaire de télécharger une application ni de chercher et de numériser des codes-barres.

L’accord prend appui sur le déploiement depuis 2020 du système de Mashgin dans près de 500 magasins Circle K aux États-Unis et en Suède, ainsi que dans le magasin-laboratoire d’innovation de commerce au détail de Couche-Tard situé sur le campus de l’Université McGill.

L’entreprise n’a pas précisé si ces installations mèneraient à des licenciements d’employés, mentionnant uniquement que cela «permettra d’accélérer jusqu’à 400 % le temps de passage à la caisse des clients et clientes, offrant ainsi aux employés en magasin plus de temps pour aider les clients».

Des sondages menés auprès des premiers utilisateurs de ces caisses montrent que 80 % d’entre eux les préféreraient aux méthodes de paiement traditionnelles et de libre-service.