Du jazz pour tout le monde

Le jazz est une musique pour tout le monde. C’est ce que le Festival Québec Jazz en Juin a l’intention de démontrer à sa quatrième édition.

On retrouvera 80 spectacles, 260 musiciens, des concerts en salle, des événements extérieurs gratuits du 17 juin au 5 juillet. Le pianiste norvégien Tord Gustavsen, qui a révolutionné la musique jazz, effectuera une première visite au Québec, le 30 juin, au Théâtre de la Cité universitaire.

Photo courtoisie

«Ça ne se peut pas, ne pas aimer cette musique. Il y a un jazz pour chaque personne. On veut ouvrir de petites portes chez les gens», a lancé la contrebassiste Patricia Deslauriers, directrice artistique de ce jeune événement.

La musicienne donne en exemple quelques concerts qui sont des portes d’entrée, pour ceux qui ont le goût de s’initier au jazz.

Le concert Styx Jazz Expérience, le 21 juin, avec Jean Ravel et Joel & The Outsiders, au Musée national des beaux-arts du Québec, est l’un de ces spectacles.

«Les gens sont familiers avec les musiques de Styx, et les arrangements des chansons vont les amener vers le jazz. Ils ne seront pas perdus», a-t-elle fait remarquer.

Hommage à Vic Vogel

Patricia Deslauriers a aussi fait référence à Marie-Denise Pelletier qui chantera du jazz pour la première fois comme invitée, le 25 juin, à l’Impérial Bell, dans le concert du bassiste et contrebassiste Carl Mayotte.

La chanteuse, qui a étudié le jazz au Berklee School of Music de Boston, rêvait de faire du jazz et c’est ce qu’elle fera à Québec. Carl Mayotte rêvait de jouer avec Marie-Denise Pelletier parce que c’est le tout premier spectacle qu’il a vu. La chanteuse Marie-Claire Linteau sera aussi de cette soirée où l’on rendra hommage au répertoire francophone de la chanson québécoise et d’ailleurs.

«Marie-Denise Pelletier va faire quatre chansons en français que tout le monde connaît dans des arrangements jazz. Il y a aussi le concert de Kim Richardson, que les gens connaissent avec En direct de l’univers, le 2 juillet, à l’Impérial, qui présentera un tout nouveau spectacle», a-t-elle indiqué, lors d’un entretien.

Une grande prestation gratuite lancera l’événement, le 17 juin, sur la Scène Desjardins de l’avenue Maguire. Le saxophoniste Janis Steprans – qui dirigera, avec neuf musiciens – rendra hommage à Vic Vogel, et ce, avec des arrangements inédits écrits par le pianiste décédé en 2019. Une trentaine de concerts gratuits seront présentés sur ce site.

Les François Bourassa, Marianne Trudel, Carl Mayotte, Marie-Denise Pelletier, Kim Richardson, Yves Léveillé, Vincent Gagnon et Dan Thouin, Jordan Officer, les étoiles montantes Pulsart Trio ainsi que Julien Filion et Al Dimeola font aussi partie de cette quatrième édition.

►La programmation complète est en ligne à jazzenjuin.ca.