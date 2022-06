Fini les tâches supplémentaires impayées insistent les constables spéciaux

Déjà largement compliqué par un manque de personnel important, le fonctionnement des palais de justice québécois pourrait être chamboulé par la récente décision des constables spéciaux de ne plus prendre en charge les personnes incarcérées, une tâche qui relève habituellement des agents de détention et pour laquelle ils disent ne pas être payés.

Insatisfait de leurs négociations avec l’employeur, le syndicat des constables spéciaux a annoncé avoir demandé à ses membres de ne plus s’occuper des incarcérations dès ce jeudi.

«Nous ne sommes pas rémunérés ni adéquatement équipés pour faire ce travail qui relève de la responsabilité de la détention. Tant que nous serons dans l'impasse, nous travaillerons en fonction du salaire qui nous est proposé, c'est à dire, celui d'avant la prise des individus incarcérés et celui d'avant la pandémie», écrit le syndicat pour expliquer sa décision.

Depuis la pandémie

Depuis le printemps 2020, les constables étaient majoritairement responsables de la prise en charge des prévenus qui arrivaient libres au palais de justice et qui y étaient condamnés à une peine d’emprisonnement. Cette mesure avait été mise en place alors qu’un nombre réduit d’agents correctionnels, eux aussi frappés par un manque de personnel, était disponible pour se déplacer dans les différents palais de justice de la province.

Le syndicat des constables précise que cette mesure sera appliquée jusqu’à nouvel ordre et invite ses membres à demeurer fermes sur son application.

«Si un gestionnaire ou un juge insiste pour que vous preniez en charge un détenu, répondez poliment que vous refusez puisqu'il s'agit d'un ordre syndical et par la suite, demandez une relève pour contacter un membre du Comité exécutif pour l'informer de la situation», demande l’exécutif syndical, précisant que ses avocats étaient «prêts à toute éventualité».

Offre «ridicule»

Cette décision fait suite à la dernière offre salariale reçue du Conseil du trésor qui propose une augmentation salariale de 6% sur trois ans, accompagnée de montants forfaitaires.

«Cette offre salariale témoigne d'un déni de la réalité de la pénurie de personnel et du manque de relève pour notre corps d'emploi. Les emplois au gouvernement ne sont pas exclus du principe de l'offre et de la demande et de la réalité du marché du travail», se défend le syndicat, qualifiant l’offre «d’autant ridicule qu’inacceptable».

Après cette 32e séance de discussion, le syndicat des constables spéciaux annonce avoir quitté la table et suspendu la négociation. D’autres moyens de pression pourraient être appliqués sous peu, l’exécutif assurant qu’il «n’acceptera jamais une offre inférieure aux autres corps d’agents de la paix du ministère de la Sécurité publique».

«S’il le faut, des mesures encore plus coercitives seront prises par votre syndicat».