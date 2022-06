Jacques Tanguay laissera le temps à Patrick Roy de réfléchir à son avenir chez les Remparts

Jacques Tanguay n’est pas tombé en bas de sa chaise lorsqu’il a entendu Patrick Roy remettre en question son avenir avec les Remparts de Québec. La dernière saison a, selon le président des Diables rouges, «laissé des traces» chez l’homme de hockey.

Rappelons qu’après la défaite crève-cœur de mercredi lors du match ultime face aux Cataractes de Shawinigan, Roy a mentionné qu’il allait se permettre une période de réflexion avant de confirmer son retour à la barre des Remparts pour la saison 2022-2023.

«Ça été une saison remplie d’émotion pour Patrick, a mentionné Tanguay au Journal. Il n’y a pas juste eu les Remparts. Il y a eu plusieurs autres épisodes cette saison dont le processus d’embauche d’un directeur-général avec le Canadien de Montréal. Ça été un processus assez lourd qui a duré longtemps et qui a laissé des traces pas juste chez Patrick mais chez les amateurs de hockey. On va prendre le temps de discuter ensemble.»

Pas de presse

Partenaire et ami de Roy depuis 25 ans, Tanguay a assuré à Roy qu’il pouvait prendre le temps qu’il voulait avant de prendre une décision officielle sur son avenir.

«La saison s’est terminée abruptement. Patrick, ce n’est pas juste mon partenaire de toujours mais aussi mon entraineur et mon directeur-général. Je vais l’accompagner le mieux possible et le laisser prendre ses décisions. Au final, sa décision sera la mienne et comme je lui ai dit hier, il peut prendre son temps et il n’y a rien qui presse.»

Afin d’expliquer sa réflexion, mercredi soir, Patrick Roy a mentionné qu’il serait de retour s’il sentait encore que la flamme brûlait.

«Je me suis toujours dit que c’est la passion qui doit être là. Si elle est là, je vais être là. Sinon, ben... Mais pour l’instant, je veux juste réfléchir sur mon avenir», avait-il mentionné.

Stress

Pour le président des Remparts, les gens ne réalisent pas toute la charge de travail que Roy met depuis des années.

«Il est là à tous les jours, du matin au soir. Même si Patrick est un gagnant de tous les trophées dont quatre coupes Stanley, il y a un stress relié à tout ça. Cette année, avant les séries contre Rimouski et Shawinigan, il y avait des enjeux et le stress dure des heures avant le match. Il y a une intensité incroyable et il ne faut pas oublier que Patrick n’a qu’un adjoint avec lui derrière le banc.

«Je peux constater tout le travail et les efforts qu’il met. Certains se demandent pourquoi il fait ça et qu’il ne profite pas de lui. Il est là parce que c’est une passion incroyable pour lui et un défi incroyable.»

Reste maintenant à voir si cette passion est toujours présente.