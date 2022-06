Jeanick Fournier signe avec Universal Music Canada

Jeanick Fournier va enregistrer un album. Le Journal a appris que la chanteuse saguenéenne, récente gagnante de l’émission Canada’s Got Talent, a signé un contrat avec Universal Music Canada.

Son gérant Régis Nadeau nous a annoncé la nouvelle, jeudi soir. Un porte-parole du géant de la musique canadienne a aussi confirmé l’information.

«En vertu d’une entente avec Canada’s Got Talent (CGT), nous avons un droit de premier refus avec les artistes qui y participent. Dans le cas de Jeanick, on a dit oui, oui, on la prend», relate le relationniste de Universal Music Canada à Montréal, Jonathan Bergeron.

Il s’agit, dit-il, d’un contrat standard qui vise la création de trois à cinq albums.

Au cours des prochaines semaines et mois, Jeanick Fournier et son entourage devront déterminer l’orientation musicale de son album et faire des choix parmi les chansons qui lui seront proposées.