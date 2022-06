KiNipi spa nordique & hébergement souligne ses 10 ans avec 10 concours!

KiNipi spa nordique & hébergement célèbre son 10e anniversaire cette année. Pour l’occasion, il lance plusieurs concours échelonnés sur 10 semaines.

Plus qu’un spa, KiNipi est un véritable domaine qui offre relaxation, gastronomie et séjour sous un même toit. Une seule visite dans ce havre de paix, et vous serez charmé!

Une destination bien-être à découvrir en Mauricie

Envie de prendre une pause de la routine et de vous évader le temps d’une fin de semaine? Ne cherchez pas plus loin: KiNipi spa nordique & hébergement est un endroit paradisiaque à découvrir à moins d’une heure de Montréal.

Il offre détente et relaxation dans son centre de santé, là où des soins de massothérapie, d'esthétique, de kinésithérapie et d'orthothérapie vous attendront. Vous profiterez de l’expérience thermale dans ses installations intérieures et extérieures, qui vous plongeront dans la nature et la tranquillité à deux pas du centre-ville de Trois-Rivières.

Depuis maintenant trois ans, KiNipi offre des hébergements de luxe dans des suites chaleureuses et élégantes, qui sont une véritable invitation à décrocher du quotidien.

Finalement, le restaurant KiNipi à la bouche est certainement l’une des meilleures tables gastronomiques de la région grâce à sa fine cuisine créative mettant en vedette des ingrédients boréaux. Inauguré en même temps que le centre de santé il y a 10 ans, ce restaurant a toujours su émerveiller les palais les plus fins par ses plats savoureux et surprenants!

Vous visitez KiNipi pour: Le côté détente: En plus de l’expérience thermale offerte sur place, vous pouvez profiter de divers soins pour le corps, des services de massothérapie ainsi que des soins pour le visage. En savoir plus Leur restaurant: La fine cuisine créative de KiNipi mise sur des produits québécois qui combleront à coup sûr l’appétit des épicuriens. En savoir plus L’offre d’hébergement: Vivez l’expérience KiNipi ultime en profitant des suites douillettes et passez des bains nordiques au restaurant dans le confort de votre peignoir! En savoir plus

KiNipi: c’est juste WOW!

L’expérience KiNipi vous permet d’accéder à un éveil des sens menant à une rencontre unique avec vous-même, tout en douceur. Le personnel de la destination détente véhicule des valeurs humaines, et chacun des membres de l'équipe se dévoue à faire vivre des moments inoubliables à la clientèle.

Ouvert à longueur d'année, KiNipi s’adapte au gré des saisons en misant sur ce que la nature a de mieux à offrir à chacune, que ce soit le festival des couleurs de l’automne ou encore le contraste de la chaleur mêlée à la neige de l'hiver. Maintenant, il ne vous reste plus qu’à trouver le forfait idéal qui vous convient!

Des forfaits à expérimenter Relaxation gourmande: Ce forfait combine la douceur d’un massage suédois suivi d’un repas au restaurant KiNipi à la bouche. Le parfait combo! La journée zen: Ce forfait vous plonge dans la détente en combinant un massage suédois, un soin facial ainsi qu’une expérience thermale. Une belle façon de prendre soin de vous de la tête aux pieds! Bedon rond: Ce forfait est le rêve ultime pour les femmes enceintes! En effet, il comprend un massage adapté ainsi qu’un soin jambe légère, en plus d’un repas au restaurant. Consultez les forfaits! En savoir plus

10 semaines de concours sur les réseaux sociaux!

Comme cette année marque le 10e anniversaire du centre de spa nordique, l’équipe derrière KiNipi a décidé de gâter sa clientèle en lui offrant la chance de remporter plusieurs prix à travers ses pages Instagram et Facebook.

Les concours débuteront le 28 mai prochain et s'étaleront sur une période de 10 semaines en offrant la possibilité aux participants de remporter divers forfaits spéciaux KiNipi d’une valeur allant de 220 $ à 800 $.

Les prix à gagner: X

Prenez une pause détente bien méritée en visitant le KiNipi spa nordique & hébergement et surveillez ses pages Instagram et Facebook afin de remporter l’un de ces merveilleux prix!