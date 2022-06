La première manche aux Celtics

Tout semblait rouler comme sur des roulettes pour les Warriors de Golden State dans le premier duel de la finale de la NBA, jeudi, mais une totale déconfiture au quatrième quart leur a coûté la victoire face aux Celtics de Boston, qui ont triomphé 120 à 108.

Les favoris de la foule menaient par 15 à un certain point au troisième quart, mais les visiteurs ont tranquillement remonté la pente et ont ponctué le tout par une poussée de 17 points sans réplique pour prendre les devants pour de bon.

À 36 ans, Al Horford n’entendait pas à rire, lui qui après 15 saisons et 141 matchs de séries éliminatoires en carrière, en est à sa première finale. Il a ainsi mené les visiteurs, avec 26 points. Jaylen Brown (24 points) et Derrick White (21) l’ont épaulé dans ce triomphe, tandis que Jayson Tatum a réussi un double-double de 12 points et 13 passes décisives.

Du côté des Warriors, rien ni personne n’a été en mesure de freiner Stephen Curry en début de match. Après un quart, il avait déjà réussi six tirs du centre-ville et totalisé 21 points. Il a toutefois perdu son rythme par la suite et a complété le match avec 34 points. Le Canadien Andrew Wiggins a bien tenté d’aider son coéquipier, ajoutant 20 points, mais en vain.

Les Warriors auront une occasion de niveler les chances dans la série, de nouveau devant leurs partisans, dimanche.