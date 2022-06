La vie à deux n’est pas essentielle au bien-être

Je suis rendue dans la soixantaine avancée et je vis seule depuis déjà 10 bonnes années. J’aimerais faire état de mon parcours pour rassurer certaines femmes qui vous écrivent parce qu’elles sont en manque d’homme dans leur vie et qu’elles désespèrent d’en trouver un. J’étais de ce type de femme qui croyait que vivre à deux constituait l’idéal à atteindre dans l’existence.

Après une première relation de 20 ans avec un homme avec qui j’avais eu mes deux enfants avant de me retrouver sur le trottoir parce qu’il avait rencontré mieux que moi pour se matcher. J’ai erré moi aussi d’un homme à l’autre dans l’espoir de former la paire idéale avec quelqu’un avec qui, en apparence, je m’entendais sur tout, alors que dans les faits, je pilais sur mes valeurs pour ne pas être seule.

J’en ai ramé un bout avant de réaliser que l’homme et la femme ne sont pas nécessairement faits pour vivre ensemble. Que l’idée du couple est une vue de l’esprit qui n’a rien à voir avec une véritable entente à deux. Elle réside plutôt dans une série de compromis que la femme doit faire pour avoir le privilège de se faire entretenir par quelqu’un qui ne veut pas une égale, mais une boniche à son service.

Et à partir du moment où j’ai compris ça, j’ai cessé de chercher du côté d’un partenaire, pour me mettre à me valoriser moi-même à mes propres yeux. Vous ne pouvez pas savoir tout le bien que ça m’a fait. Mes propres enfants trouvent que je me suis améliorée comme mère dans cette démarche, mais surtout comme femme.

N’ayant plus aucun compromis à faire, je me réalise pleinement et je n’attends plus rien de l’autre, quel qu’il soit. Vivez, mesdames, et ne vous laissez plus mener par personne. Vous n’en serez que plus heureuses. Je vous le jure !

Une femme enfin épanouie

Bravo pour cet accomplissement personnel, même si en passant, je sens le besoin de vous dire que se réaliser soi-même n’exclut en rien pour quiconque la possibilité d’atteindre au même résultat en vivant en couple. Un couple, ça n’est pas la fusion automatique de deux personnes en une seule, à l’image de la plus forte des deux personnalités.

Un couple, c’est la mise en commun de deux personnalités qui trouvent un intérêt à vivre ensemble et à partager un quotidien qu’elles aiment construire à quatre mains, en dépit des ajustements que cela suppose.