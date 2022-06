Le climat de travail était très toxique à l’UPAC

Policiers qui s’espionnent entre collègues, cris, méfiance, démissions et congés de maladie ; le climat de travail au sein de l’Unité permanente anticorruption était fort malsain, selon plusieurs témoins.

Ces employés se sont confiés au Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) dans le cadre du projet Serment, qui enquête sur des allégations d’inconduites de la part des ex-dirigeants de l’Unité permanente anticorruption (UPAC).

Notre Bureau d’enquête a consulté les résumés de leurs témoignages qui sont maintenant publics. Nous en reproduisons plusieurs extraits ci-contre.

Dans un premier temps, ces documents avaient été présentés en 2020 au juge André Perreault, qui en a tenu compte en prononçant l’arrêt des procédures dans le dossier de l’ancienne politicienne Nathalie Normandeau.

En janvier 2018, deux rapports avaient été rendus publics concernant le climat de travail très difficile à l’UPAC. Le ministre de la Sécurité publique d’alors, Martin Coiteux, affirmait que des améliorations avaient été apportées, mais qu’il restait « du travail à faire ».

En mai 2017, Robert Lafrenière, patron de l’UPAC, avait qualifié le climat à l’Unité de « très bon », une expression reprise en octobre de la même année par son directeur des opérations André Boulanger.

Aucune accusation n’a été déposée à ce jour dans le cadre de l’enquête Serment.

Enquête orientée

Plusieurs enquêteurs ont dénoncé au BEI le fait que l’investigation sur les fuites d’information était « dirigée » et qu’elle ciblait des individus déterminés d’avance et non des crimes.

« Il y avait un contrôle de la tête dirigeante. Les officiers s’impliquaient trop et ne faisaient pas confiance en leur personnel », résume le BEI à partir de leur entretien avec l’enquêteur Denis Pelletier.

La cheffe d’équipe Marie-Hélène Poulin explique au BEI qu’André Boulanger avait ciblé Chantale Yelle comme une des responsables des fuites. Or, celle-ci avait consulté les documents après les faits. « Ça ne tenait pas la route », peut-on lire.

Photo d'archives

Mme Poulin mentionne qu’à mesure que l’enquête avançait, la GRC, qui avait des tâches de soutien, se distançait et qu’à la fin, la police fédérale a refusé de s’impliquer dans l’opération d’octobre 2017 [l’arrestation du député Guy Ouellette], car le tout n’était pas assez bien organisé.

Mme Poulin s’est même fait suggérer par une agente de la GRC « de prendre des notes, car ce dossier “ne sent pas bon et que le tout va finir en commission d’enquête” ».

« Pas impartial »

L’enquêteur Denis Pelletier a pour sa part déclaré que les enquêteurs « voulaient avancer dans l’investigation, mais elle était dirigée par la direction, ils ciblaient des gens, ce n’était pas impartial », note le BEI.

Les enquêteurs avaient du mal à prendre la place qui leur revenait, car Boulanger et Caroline Grenier-Lafontaine s’ingéraient dans l’enquête, selon M. Pelletier.

En août 2017, Boulanger aurait admis lors d’une réunion avoir déjà fait des fuites. Il parle alors de « fuites contrôlées ».

« Nous enquêtions les fuites de l’UPAC et l’on apprend que notre inspecteur faisait lui-même des fuites », a déploré Denis Pelletier. Selon lui, le Projet A aurait dû être mené par « quelqu’un d’indépendant, un autre corps policier par souci de transparence ».

Un couple crée un malaise

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Le fait que le Projet A, pour trouver l’origine des fuites, était dirigé par l’inspecteur André Boulanger et sa conjointe Caroline Grenier-Lafontaine a contribué au malaise.

La cheffe d’équipe Marie-Hélène Poulin note aux enquêteurs du BEI qu’il y a des décisions qui sont prises la fin de semaine par le couple et que le lundi l’équipe doit composer avec ce qui a été décidé, peut-on lire dans son résumé.

Entre deux supérieurs

L’enquêteur Denis Pelletier explique à son tour que Grenier-Lafontaine parlait du dossier avec Boulanger le soir et « le lendemain matin nous étalait ses conclusions ».

Grenier-Lafontaine va même jusqu’à « ventiler » auprès de Marie-Hélène Poulin sur ce qu’elle vit à la maison avec son conjoint.

Elle s’excuse aussi de mettre Mme Poulin dans une position où elle se retrouve entre ses deux supérieurs.

Le « petit général »

Des enquêteurs n’étaient pas en accord avec le style de gestion d’André Boulanger.

Selon Frank Côté, « il leadait les choses, seul » et si les gens ne pensaient pas comme lui, ça ne marchait pas.

Un autre enquêteur, Denis Pelletier, souligne que lors des réunions, Boulanger agissait comme un « petit général », « ce n’était pas une façon de parler au monde ».

La cheffe d’équipe Marie-Hélène Poulin raconte que Boulanger lui a dit qu’elle devait s’attendre à ce que la « game soit sale et qu’il allait la jouer sale avec les targets et si il faut passer par les conjointes des gars... ça va se jouer sale ».

Des cris

Elle raconte aussi que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a relaté un événement lors duquel Boulanger était arrivé au bureau de la police fédérale en « gougounes » et très revendicateur.

En août 2017, Boulanger a convoqué les enquêteurs Claude St-Cyr et Denis Pelletier dans un café à Montréal. Boulanger a voulu parler seul à St-Cyr et l’aurait alors questionné sur sa loyauté.

Après la rencontre, St-Cyr a confié à Pelletier qu’il était furieux de se faire « questionner sur sa loyauté par un inspecteur qui faisait des fuites dans une enquête de fuites ».

Quelques jours plus tard, Boulanger appelle le duo dans la voiture et remet à nouveau en question la loyauté de Claude St-Cyr.

Il crie tellement fort que Denis Pelletier peine à comprendre les mots.

Ça tombe comme des mouches

Le fait que l’UPAC enquête sur elle-même créait « un climat désagréable au bureau », a souligné l’enquêteur Frank Côté au BEI.

Des enquêteurs partent en arrêt de maladie, d’autres sont tassés ou demandent à être affectés à un autre service.

L’enquêtrice Karine Vincelette, en congé de maladie au moment de sa rencontre avec le BEI en mai 2019, indique que le « projet A a eu des répercussions sur beaucoup de monde ». Elle précise que les enquêteurs ont démontré que leurs patrons ont fait des fuites et qu’ils ont fait l’objet d’enquête, ce qui « n’était pas facile à vivre », car elle savait qu’elle continuerait à travailler à l’UPAC ensuite.

La cheffe d’équipe Marie-Hélène Poulin relate avoir dit à son supérieur Vincent Rodrigue qu’elle était « loyale mais pas au détriment de l’intégrité ». À la fin du projet, elle a demandé à être prêtée à une autre division pour ne plus le côtoyer.

Disparus du jour au lendemain

L’enquêteur Denis Pelletier relate qu’une enquêtrice, Christine St-Laurent, se serait fait « tasser », car elle n’était pas à l’aise d’investiguer sur un collègue. Le directeur des opérations André Boulanger l’aurait alors suspendue. « Elle était appréciée de l’équipe. L’équipe ne l’a plus revue ensuite. »

Une autre enquêtrice, Manon Thomassin, affirme que des gens disparaissaient « du jour au lendemain » sans que personne sache pourquoi. Elle-même, après avoir appris la suspension de

« Christine », est partie en arrêt de travail. « Ces événements l’ont changée à jamais », écrivent les enquêteurs du BEI. « Ç’a attaqué mon sentiment de justice pis mon intégrité », dit-elle au BEI.

L’enquêteur Mathieu Venne dira aux enquêteurs du BEI : « Ils sont chanceux que personne ne se soit clenché ».

Ils s’espionnent entre eux

Les nombreuses fuites médiatiques ont beaucoup alimenté le climat de suspicion à l’interne.

Des enquêteurs ont entre autres soupçonné Martin Barabé, le conseiller stratégique de Robert Lafrenière, d’avoir fait couler des informations liées au projet Justesse qui visait des collecteurs de fonds libéraux. Un enquêteur de l’UPAC est allé « faire de l’observation au domicile de Barabé ». Un mandat a été rédigé pour fouiller son bureau.

Un jour où Barabé était suivi en filature, il aurait même effectué des manœuvres de « contre-filature », comme s’il se doutait qu’il était suivi.

En juillet 2018, deux enquêteurs de l’UPAC ont même rencontré leur grand patron Robert Lafrenière dans un restaurant de L’Île-des-Sœurs pour soutirer de l’information sur les fuites.

« Robert Lafrenière ne connaissait pas et ne devait pas connaître les motifs de la rencontre », indique le BEI.

Un document exhibé par Lafrenière lors de cette rencontre a éveillé des soupçons voulant qu’il puisse être lié à une fuite. L’incident aurait d’ailleurs été qualifié de « smoking gun » par Frédérick Gaudreau, qui allait devenir par la suite commissaire de l’UPAC.

Un employé de l’UPAC a aussi dénoncé aux enquêteurs de Serment « des filatures dirigées sur une femme de 60 ans », qui travaillait pour l’UPAC lors de la chasse aux fuites.