Le Grand Montréal Comique sur la route

Ce sont des soirées en formule comédie club que le Grand Montréal Comique proposera cet été. L’événement prendra d’assaut les villes de Pointe-Claire et Bois-des-Filion avec plusieurs humoristes.

En tout, ce sont huit spectacles qui seront offerts dans les prochaines semaines, avec la participation notamment de Stéphane Fallu, Sylvain Larocque, Didier Lambert, Daniel Grenier et Mike Paterson.

Le Centre culturel Stewart Hall de Pointe-Claire sera en activité les 17 et 18 juin. On y fera deux spectacles en anglais, trois en français et un bilingue.

Le Chalet des citoyens de Bois-des-Filion présentera quant à lui trois spectacles les 1er et 2 juillet.

√ Pour tous les détails : grandmtlcomique.com