Le remède de cheval de la Banque du Canada

Comme remède de cheval pour contrer l’inflation, la Banque du Canada a relevé hier, pour une seconde fois de suite, son taux directeur de 50 points de base (0,5 %), celui-ci s’élevant maintenant à 1,5 %.

Pire encore : d’autres hausses du taux directeur sont à venir.

Il faut dire que l’inflation est actuellement très élevée. Dixit la Banque du Canada : « Au Canada, l’inflation mesurée par l’indice des prix à la consommation (IPC) a atteint 6,8 % en avril – un taux qui dépasse de loin les prévisions de la Banque – et devrait encore monter à court terme avant de commencer à diminuer. »

La Banque du Canada a pour objectif de ramener l’inflation autour de la barre des 2 %. On est très loin de la cible !

CONSÉQUENCES

Le resserrement de crédit effectué par la Banque du Canada se répercute évidemment sur toute la grille des taux d’intérêt, allant des prêts hypothécaires aux prêts personnels, tout en se répercutant sur les prêts aux entreprises et les emprunts gouvernementaux.

Depuis le début de l’année, le taux directeur de la Banque du Canada est passé de 0,25 % à 1,50 %, en hausse donc de 1,25 %. Tous les emprunteurs voient ainsi leurs factures de frais d’intérêt augmenter.

EXEMPLE HYPOTHÉCAIRE

Exemple pour un emprunt hypothécaire d’un terme de 5 ans : par tranche d’hypothèque de 100 000 dollars amortie sur 25 ans, le paiement mensuel aura ainsi grimpé d’environ 66,20 $. Ou de 795 dollars sur une année.

Cette hausse du paiement hypothécaire s’ajoute aux augmentations de frais d’intérêt sur les autres emprunts.

Toute ponction de frais d’intérêt affecte bien entendu l’état de nos finances personnelles.

Plus on a les « finances serrées », plus on risque de tirer le diable par la queue.

D’autant qu’à la hausse du loyer de l’argent s’ajoute une panoplie d’augmentations, dont la flambée du prix de l’essence, la hausse du coût du panier d’épicerie, etc.

NOS PORTEFEUILLES ÉCOPENT

Quand les banques centrales comme la Banque du Canada et la Réserve fédérale américaine (la Fed) relèvent leurs taux directeurs respectifs, cela a généralement un impact négatif sur la Bourse.

C’est d’ailleurs ce qui est survenu depuis que la Banque du Canada et la Fed ont commencé cette année à rehausser leurs taux directeurs.

Mais... de tous les grands indices boursiers au monde, le baromètre de la Bourse de Toronto (S&P/TSX) est celui qui s’en est le mieux tiré. Après les cinq premiers mois de l’année en cours, il affiche un recul de 2,3 %. C’est très peu à comparer à 13 % pour le principal indice américain, le S&P 500 de la Bourse de New York.

Là où la hausse des taux d’intérêt frappe d’aplomb nos portefeuilles, c’est au niveau des titres à revenu fixe, comme les obligations, les actions privilégiées, les fonds communs axés sur les titres à revenu fixe.

Depuis le début de la présente année, les pertes dans ce type de placement dépassent les 10 % dans bien des cas.

Explication : lorsque les taux montent, la valeur marchande des obligations négociées sur le marché obligataire baisse (comme c’est le cas présentement) et vice versa, lorsque les taux baissent.