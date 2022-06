Le Village Vacances Valcartier passe aux mains des Américains

Le complexe récréotouristique du Village Vacances Valcartier, fleuron de la région de Québec, ainsi que le parc Calypso d’Ottawa, ont été vendus à des intérêts américains pour la somme de 179 millions $, a appris Le Journal.

L’entreprise familiale, implantée dans la région depuis 1963, a été acquise dans une vente qui a été complétée jeudi.

La mégatransaction comprend tout le groupe Calypso-Valcartier : le parc aquatique et le centre de jeux d’hiver du Village Vacances Valcartier (VVV), le Bora Parc, l’Hôtel Valcartier, le Camping, l’Hôtel de glace, ainsi que le parc Calypso d’Ottawa, le plus grand complexe aquatique au Canada.

Photo d'archives

La direction reste en place

Les employés du complexe Village Vacances Valcartier sont mis au courant jeudi matin. D’entrée de jeu, les nouveaux propriétaires ont assuré que la direction québécoise demeurerait en place, dont Sylvain Lauzon, à titre de président et chef des opérations.

Ils parlent d'une «nouvelle ère d'expériences inoubliables».

Ils ont aussi insisté à l’effet que tous les emplois seront sécurisés. Le VVV emploie quelque 650 personnes.

CAPTURE D'ÉCRAN, TVA NOUVELLES

Deux compagnies dont les sièges sociaux sont situés aux États-Unis font partie de la transaction.

C’est le fonds d’investissement EPR Properties, une entreprise cotée en bourse (NYSE : EPR), qui achète l’entreprise et en confie la gestion à Premier Parks. EPR, basée à Kansas City, se spécialise dans le divertissement et possède des cinémas, des centres de ski, des parcs d’attractions, des centres d’amusement, des casinos, des hôtels, des hébergements de luxe et même un musée.

Photo d'archives

Quant à Premier Parks, dont le siège social est établi à Oklahoma City, il a fait sa marque dans la gestion de parcs à thèmes. Plusieurs des membres de sa direction ont d’ailleurs déjà œuvré chez Six Flags, qui possède La Ronde, à Montréal, dont le PDG Kieran Burke. Premier Parks exploite actuellement 13 parcs aquatiques ou d’attractions en Amérique du Nord, mais au fil de ses 35 ans d’existence, elle a été impliquée dans la gestion de 75 sites du genre. Ce sera sa première incursion au Québec.

«Le Québec est un marché très spécial dont nous connaissons la spécificité. Nous nous engageons à honorer l'héritage de la famille Drouin, et non à changer l'essence de ce qui a été construit ici et adopté par tant de personnes dans l'Est du Canada», a fait savoir M. Burke.

M. Lauzon se dit heureux de joindre le groupe d'expérience. «Il n'y a tout simplement aucun autre groupe dans notre industrie qui combine plus d'expérience dans la conception, la construction et l'exploitation d'attractions touristiques.»

Garder la vocation

Les acquéreurs n’ont pas l’intention de modifier la vocation du site, mais plutôt de le faire grandir, et cela a pesé dans la balance lors de la décision de la famille Drouin, selon les informations du Journal. Les frères Drouin, qui étaient propriétaires de l'entreprise, vont entamer des projets personnels.

Le VVV a été fondé en 1963 par le patriarche de la famille, Adrien Drouin. Le site était au départ un centre de glissades très populaire. Sous l’égide de son fils, Guy Drouin, le VVV a pris de l’expansion jusqu’à devenir le plus important complexe du genre dans l’est du Canada.

Photo d'archives, RENÉ BAILLARGEON

Guy Drouin est décédé en 2016, à l’âge de 69 ans. Après son décès, ses trois fils, Mathieu, Simon et Jérôme, avaient pris les rênes de l’entreprise.

Au moment de son décès, Guy Drouin songeait à la préretraite, mais avait refusé des offres d’achat dans le passé. Il avait rendu l’âme à la suite d’un cancer «foudroyant», quelques jours à peine avant l’ouverture du Bora Parc, son grand rêve.

Historique du Groupe Calypso-Valcartier

1963

Fondation d’un petit centre de glisse d’hiver par Adrien Drouin, sur son terrain, à Saint-Gabriel-de-Valcartier, nommé Les glissades du Village. Il deviendra plus tard le Village des Sports.

1971

Relève de l’entreprise par le fils du fondateur, Guy Drouin.

PHOTO D'ARCHIVES, BENOIT GARIEPY

1980

Début des activités estivales avec le sentier de patinage à roulettes, le lac artificiel et quelques glissades d’eau. L’expansion se poursuivra chaque année par la suite.

PHOTO d'archives, SERGE LAPOINTE

1987

Inauguration de l'Everest

PHOTO D'ARCHIVES, DANIEL MALLARD

1989

Inauguration de la piscine à vague

PHOTO D'ARCHIVES, LEOPOLD ROUSSEAU

1993

Inauguration de l’Amazone

Photo d'archives, Benoit Gariépy

1994

Agrandissement majeur du centre de jeux d’hiver avec l’ajout du secteur Avalanche et du Rafting sur neige.

Photo archives

1998

Ouverture du camping et du rafting sur la rivière Jacques-Cartier. Le Village des Sports devient le Village Vacances Valcartier.

PHOTO d'archives, CAMIL LESIEUR

2010

Ouverture du parc Calypso à Ottawa

Photo courtoisie

2016

Décès de Guy Drouin et relève par ses trois fils.

Photo d'archives

2016

Inauguration de l’hôtel 4 étoiles, du parc aquatique intérieur Bora Parc et première ouverture saisonnière de l’Hôtel de Glace. Le Village Vacances Valcartier devient le plus important complexe du genre dans l’est du Canada.

Photo courtoisie

Photo d'archives

2022

Achat du Groupe Calypso-Valcartier par EPR et Premier Parks

Qui sont les acquéreurs?

EPR Properties

Fiducie de placement immobilier basée à Kansas City, aux États-Unis

6,4 milliards d’investissements

Présent dans 355 lieux aux États-Unis et aux Canada

Spécialisée dans le marché des loisirs, du divertissement et de l’expérientiel

Premier Parks

Gestionnaire exploitant d’installations de divertissement, basé à Oklahoma City, aux États-Unis

200 millions $ de revenus annuels

5 millions de visites annuellement dans ses installations

Exploite actuellement 13 parcs et attractions, notamment à Hawaii, Santa Monica, Orlando, Nashville, Virginia Beach et Toronto (Wet ‘n’ Wild).

L’entreprise se spécialise dans la gestion, mais aussi dans la revitalisation de parcs «matures», afin d’en augmenter les profits.