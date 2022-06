Lehkonen, un ingrédient clé de l’Avalanche

DENVER | Artturi Lehkonen sort d’un entraînement matinal à quelques heures du deuxième match de la finale de l’Ouest. Le Finlandais invite les journalistes montréalais à marcher avec lui dans un corridor du Ball Arena.

Lehkonen transporte un gros sac avec des chandails et des casquettes de sa nouvelle équipe, l’Avalanche du Colorado. Il les offrira en cadeau à ses proches. Le numéro 62 n’a pas changé. Il a toujours sa voix radiophonique grave, mais il n’est pas le type de jouer à y aller des plus grandes confidences. Mais on le sent heureux dans son nouvel environnement.

« Évidemment, c’est une occasion unique, a dit Lehkonen. C’est le temps le plus agréable de l’année. Je veux simplement en profiter. C’est assez simple. »

« Je me sens bien. Comme je l’ai dit, c’est la meilleure période de l’année. C’est le moment le plus excitant. Tu n’as pas cette chance souvent. Tu dois en profiter. J’espère que l’expérience de l’an dernier m’aidera. Je prends ça un jour à la fois. Je ne veux pas regarder trop loin. »

Un rôle au sein du top six

À Denver, Lehkonen est une pièce importante du casse-tête de l’Avalanche. Jared Bednar lui a déniché un rôle au sein de l’un des deux premiers trios. Depuis le début des séries, il a passé du temps à l’aile du premier trio ou du deuxième trio avec Nathan MacKinnon ou Nazem Kadri comme centre.

Avant le deuxième match contre les Oilers, Lehkonen avait passé 97 min 49 s avec Gabriel Landeskog et 97 min 00 avec Kadri à cinq contre cinq. Toujours selon les données du site naturalstattrick, il a aussi eu un temps de jeu de 43 min 45 s avec MacKinnon et 35 min 10 s avec Valeri Nichushkin.

« Nous avons plusieurs bons joueurs, j’ai du plaisir à jouer avec Kadri ou MacKinnon, a affirmé Lehkonen avec un sourire dans la voix. On parle de joueurs élites dans la LNH. Je cherche juste à amener mon propre jeu. »

« Quand je me retrouve avec MacKinnon, je dois y aller à la vitesse maximale à tout moment, a-t-il continué. Nathan est un patineur tellement explosif, il peut décoller rapidement. J’ai besoin de lire le jeu un peu plus à l’avance. Mais MacKinnon est celui qui dicte le jeu, je dois m’assurer de le suivre. »

Un bon complément

En onze matchs, Lehkonen a amassé 6 points (4 buts, 2 passes) en plus de maintenir un différentiel de +5 avec un temps de jeu moyen de 16 min 43 s.

« Il est formidable pour nous, a noté Bednar. Il est un joueur complet sur 200 pieds. Il a trouvé des façons de contribuer offensivement et il est un bon complément à nos joueurs talentueux en raison de son travail acharné. Il est bon en échec-avant et il aide l’équipe sur les unités spéciales, autant en désavantage numérique qu’en supériorité numérique. Il représente un ajout clé à notre top six à l’attaque. »

Lehkonen est maintenant décrit comme un joueur essentiel pour une équipe qui aspire à gagner la Coupe Stanley. Lors de la saison 2020-2021, il avait pourtant regardé neuf matchs de la passerelle de presse sous la gouverne de Claude Julien et de Dominique Ducharme.

« C’est le hockey, a-t-il répliqué quand on lui a rappelé cette statistique. Parfois, c’est comme ça. Il y a des moments où tu ne joues pas bien, il y a des moments où tu joues bien. C’est le hockey. »

Le 24 juin

Joe Sakic a payé un prix assez élevé pour attirer Lehkonen dans les montagnes du Colorado. À la date limite des transactions du 21 mars, le DG de l’Avalanche a sacrifié le défenseur Justin Barron, un choix de 1er tour en 2020, en plus d’offrir un choix de 2e tour en 2024 au Tricolore.

« C’était un choc au départ, a mentionné l’ailier de 26 ans. Mais tout se déroulait rapidement. Je suis arrivé à Denver le lendemain de l’échange. J’ai passé neuf ans au sein de l’organisation du Canadien. C’est beaucoup d’années. »

Lehkonen aura endossé l’uniforme du CH pour pratiquement six saisons complètes. De son passage à Montréal, la date du 24 juin 2021 restera son moment le plus mémorable.

« C’était incroyable. Je me souviendrai toujours de ce match. Nous avions gagné en prolongation. Nous passions en finale. Pour moi, de marquer ce but, c’était gros. C’était un moment unique. »

Le soir de la Saint-Jean-Baptiste, Lehkonen avait marqué après une belle passe de Phillip Danault le but vainqueur dans un gain de 3 à 2 en prolongation du 6e match contre les Golden Knights de Vegas.