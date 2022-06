Martin St-Louis: le choix idéal

Martin St-Louis est clair dans son message : « Je ne sais pas encore à quoi ressemblera notre équipe en septembre. Il y a le repêchage, il y a le marché des joueurs autonomes sans restriction, bref, bien des modifications pourraient survenir, mais ce qu’il y a de plus important, c’est le développement de nos jeunes joueurs et aussi c’est d’implanter la culture de l’organisation. »

Plusieurs fois est-il revenu sur le sujet. Au cours de son point de presse, il a préparé le terrain. Il s’est bien gardé de s’attarder sur les attentes en vue de la prochaine saison. Il a plutôt orienté la discussion sur les jeunes joueurs.

St-Louis a appris rapidement à composer avec les médias. Pourtant, comme joueur, il aimait bien se tenir à l’écart des membres de la presse.

« Disons que maintenant, c’est différent. Rencontrer régulièrement les gens des médias, c’est inclus dans les définitions de tâche. »

Et, rapidement, il a capté l’attention en tenant des propos particuliers, avec des explications qui surprennent parce qu’elles n’appartiennent pas aux clichés du hockey professionnel.

Respect de la tradition

Et quand il parle de la culture, c’est la pièce maîtresse de l’opération.

On veut que l’équipe regroupe des joueurs qui respecteront la tradition, qui saisiront toute l’importance du marché dans lequel évolue le Canadien, des joueurs qui démontreront de la passion, qui voudront s’améliorer, des patineurs sur qui on bâtira une base solide.

C’est pour cette raison que St-Louis insiste qu’il a toujours carburé à la victoire. Mais, qu’il fallait également être réaliste. « On développe les joueurs avec des victoires, mais la défaite peut également contribuer au développement, ne l’oublions pas. » St-Louis ne se fait pas d’illusion surtout que l’organisation a un long chemin à parcourir avant de pouvoir compétitionner au même niveau que les puissances de la ligue. Il peut toujours rêver aux séries éliminatoires pour l’an prochain, mais encore là, c’est rêver en couleur. L’objectif de l’entreprise demeure la culture et pour y arriver, on devra miser à tous les jours sur le développement des jeunes patineurs.

Il connaît bien l’enjeu. D’ailleurs, il précise qu’il n’a pas exigé des changements ou encore de nouveaux effectifs pendant les négociations de son entente. C’est le boulot de Jeff Gorton et de Kent Hughes.

« Quand tu joues aux cartes, tu dois composer avec celles qu’on t’a données. Parfois, tu peux réaliser de belles choses, qui sait. Il n’est pas écrit que c’est toujours la meilleure main qui gagne. »

Gorton et Hughes lui fourniront des patineurs, il connaît la plupart de ceux qui composeront la prochaine édition mais on s’attend à ce que les deux décideurs du CH, s’ils parviennent à donner plus de flexibilité à leur masse salariale, donnent à leur entraîneur l’opportunité d’atteindre les objectifs plus rapidement que prévu.

Relance de l’organisation

Mais, encore là, il faut retenir un commentaire de Hughes au sujet du premier choix du Canadien : « On ne choisira pas un athlète pour une saison... mais bien un patineur qui pourra largement contribuer à la relance de l’organisation. »

Un lourd défi pour les trois nouveaux dirigeants de l’équipe.

À première vue, les partisans comprennent très bien la situation dans laquelle se retrouve le Canadien. Jadis, comme l’avait souvent répété Serge Savard, le Canadien était condamné à gagner. Ça ne s’applique pas présentement.

Le modèle d’affaires

Je suis bien conscient que dans le sport professionnel, seuls les résultats comptent.

Par contre, il faut avoir un modèle d’affaires étoffé pour justement regagner la confiance des amateurs. Quand une formation termine au dernier rang du classement général, elle doit avoir un plan. Gorton le sait très bien et aujourd’hui, alors qu’il prépare la prochaine saison avec Kent Hughes, il ne peut que se réjouir des succès des Rangers. Après tout, n’a-t-il pas préparé le plan de relance de l’organisation ?

On mise beaucoup sur St-Louis pour appliquer la nouvelle philosophie de l’entreprise. D’une part, parce que sa vision dans l’art de diriger un groupe de 23 joueurs est nouvelle et il a rapidement convaincu les joueurs d’embarquer dans l’aventure.

Et, l’an dernier, les vétérans de l’équipe ont rapidement acheté le concept de leur nouvel entraîneur. C’est déjà un départ prometteur.

Qu’on lui ait accordé un contrat de trois ans peut paraître étonnant dans le sens qu’on prévoyait une entente de cinq ans. Mais n’oublions pas qu’on demeure toujours dans l’inconnu. C’est la première fois qu’il dirigera l’équipe dans le cadre d’un calendrier de 82 matchs. Cependant, les performances de l’équipe, l’an dernier, ont confirmé qu’il avait l’étoffe pour devenir un entraîneur de premier plan.

Il a trois ans pour réaliser ses objectifs. Lui aussi, comme les joueurs, va progresser dans une fonction qu’il a appris à connaître en si peu de temps.

Il s’agit d’un choix judicieux...