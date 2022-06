Préauditions de «La Voix»: de la diversité et des surprises

La prochaine saison de «La Voix» a été lancée, ce jeudi, avec l’ouverture des préauditions aux Studios MELS de Saint-Hubert, à Longueuil. L’animateur Charles Lafortune et plusieurs anciens participants se s'étaient déplacés pour accueillir les candidats venus tenter leur chance.

Charles Lafortune n’a pas hésité lorsqu’on lui a proposé de revenir à l’animation de «La Voix». «Ça n’a pas été un questionnement pour moi, je n’aurais laissé personne animer à ma place, a-t-il expliqué en rigolant. Me retrouver au milieu des candidats des préauditions, ça me donne un grand sourire. Et quand je revois les anciens, j’ai toujours une petite nostalgie.»

Revenir dans l’ambiance fébrile de «La Voix» a rappelé à Geneviève Jodoin, gagnante de la saison 2019, sa propre préaudition. «J’avais presque mis un chapeau et une moustache parce que je n’étais pas sûre de moi, a-t-elle raconté à l'Agence QMI. Je jouais beaucoup lors de cette journée, je ne savais pas trop où ça allait me mener, mais c’était finalement une bonne idée.»

Joël Lemay / Agence QMI

La gagnante de la dernière saison, Josiane Comeau, était également présente, ainsi que Félix Lemelin, participant de la saison 2018, qui vient tout juste de sortir son premier album.

Joël Lemay / Agence QMI

Diversité d’artistes

Au moment de notre passage dans les studios MELS, jeudi midi, les candidats étaient nombreux à attendre leur tour, mais il n’y avait pas de file d’attente. Certains étaient venus avec un parent ou des amis, d’autres simplement accompagnés de leur guitare.

Eadsé (Anne-Marie Gros-Louis Houle de son vrai nom) avait apporté son tambour traditionnel. «Je pense pouvoir être une voix pour les communautés autochtones, et je veux aussi faire passer des messages, a-t-elle avancé. Je veux aussi me prouver que je suis capable de performer sur cette grande scène.»

Joël Lemay / Agence QMI

La chanteuse wendate a participé à plusieurs préauditions de «La Voix» et de «Star Académie» par le passé, mais la naissance de ses deux enfants, à 10 mois d'intervalle, a bouleversé ses plans. «Aujourd’hui, j’ai décidé de faire une chanson de ma composition qui parle de mon grand-père, qui était aussi chanteur, avec mon tambour traditionnel. Je dirais que mon style est un hybride entre la pop et le traditionnel, avec des couleurs "soul" à travers tout ça. Selon moi, c’est avec cette diversité qu’on va pouvoir émerger et avoir une voix.»

Québécois qui a grandi aux États-Unis, Jacques Larin connaît très bien les coulisses de la télé, puisqu’il a eu la chance de participer à «Star Académie», l’hiver dernier. Il faisait malheureusement partie des candidats qui n’ont pas été repêchés lors du premier Variété.

Joël Lemay / Agence QMI

«Je me suis beaucoup amusé à «Star Académie», peu importe le résultat, a-t-il confié. J’avais envie de reparticiper à quelque chose de similaire, si c’est encore possible. J’aime aussi chanter, ça fait partie de mes rêves de gagner ma vie en chantant, mais je dirais que c’est surtout une expérience le "fun".»

En vue de la prochaine saison avec Corneille, Marjo, Mario Pelchat et Marc Dupré comme coachs, les préauditions de «La Voix» se poursuivent jusqu’au 5 juin, aux Studios MELS Saint-Hubert, avant de s’installer à Québec, du 9 au 12 juin, à l’Hôtel Plaza Québec.