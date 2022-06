Projet de loi 37: l’UMQ réclame une adoption rapide pour répondre à la crise du logement

L’Union des municipalités du Québec (UMQ) presse le gouvernement d’adopter son projet de loi 37, qui modifie le cadre législatif en matière d’habitation, afin de répondre à la crise du logement qui sévit à travers la province.

«À la veille de la fin de la session parlementaire et de la dissolution de la chambre cet été, on ne peut pas se permettre que cet important projet de loi meure au feuilleton et soit peut-être reporté en 2023», a déclaré Guillaume Tremblay, deuxième vice-président de l’UMQ.

Déposé la semaine dernière, le projet de loi réduirait notamment de deux la période applicable de la clause F du bail, qui permet actuellement au propriétaire d’un logement construit il y a moins de cinq ans d’ajuster le prix de son loyer, sans égard aux recours en fixation de loyer au Tribunal administratif du logement.

La vente de tout immeuble d’habitation par un organisme à but non lucratif (OBNL) devrait dorénavant obtenir l'autorisation préalable de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation.

«Il est bien connu que les décisions en urbanisme ne font sentir leurs effets que plusieurs années plus tard. Par contre, dans un contexte de crise du logement sans précédent, chaque mois compte. Chaque décision est cruciale pour les familles», a soutenu M. Tremblay, qui a enjoint l’opposition à collaborer pour que le projet de loi puisse être adopté dans les prochains jours.

Le projet de loi prévoit également donner un droit de préemption à toutes les villes du Québec. Présentement, seul Montréal dispose de ce droit, qui permet à la Ville d’égaliser toute offre d’achat lors de la vente d’un terrain préalablement désigné.

Une mesure «essentielle» pour répondre à la crise du logement, selon l’UMQ. Elle a néanmoins recommandé d’améliorer son application, notamment en augmentant le délai dont dispose une municipalité pour se prévaloir de ce droit.