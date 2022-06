Trudeau et Legault comme Bon Cop, Bad Cop

À quatre mois du prochain scrutin, le duel Legault-Trudeau s’annonce comme un passage obligé de la précampagne électorale de la CAQ.

Face à des partis d’opposition qu’il éclipse lui-même, François Legault aurait-il trouvé en Justin Trudeau son chef officieux de l’opposition officielle ?

L’absence d’atomes crochus entre les deux premiers ministres est déjà connue. L’appel de M. Legault aux dernières élections fédérales à voter pour le Parti conservateur l’a certes confirmé.

Idem pour le refus prévisible de Justin Trudeau à négocier des pouvoirs additionnels en immigration pour le Québec.

Or, les deux hommes auront à cohabiter politiquement pour quelques années encore. M. Legault naviguant vers un deuxième mandat massif. M. Trudeau s’étant assuré de l’appui du NPD jusqu’en 2025.

Bon Cop Bad Cop

Leur numéro de Bon Cop Bad Cop n’a donc pas fini d’occuper l’arène politique. Chacun en tirant d’ailleurs le même avantage auprès de sa base.

Plus M. Legault, le « nationaliste », s’en prend à Justin Trudeau, le « multiculturaliste », plus il consolide son image de « chef de la nation ». Plus Justin Trudeau lui dit non, plus il conforte sa base dans sa capacité à tenir tête à M. Legault.

Sur le plan strictement partisan, c’est du gagnant-gagnant. Les véritables questions deviennent alors d’un tout autre ordre, plus profond.

À savoir quel impact concret leur dynamique conflictuelle, si elle perdure, finira par avoir sur les intérêts supérieurs du Québec ? Et de deux, que fera M. Legault du moment où négocier avec le fédéral est impossible ?

Mirage

Que fera-t-il devant le mur ? Va-t-il le contourner ? Ou va-t-il l’ignorer en faisant semblant de croire qu’un jour, Justin Trudeau ou Pierre Poilievre, finira bien par céder ?

Quant à ceux dont l’imagination foisonnante les fait déjà voir un François Legault cantonné dans l’impuissance politique face à Ottawa, finissant par retrouver ses convictions souverainistes d’antan, que dire ? Sinon que tout cela n’est qu’un mirage.