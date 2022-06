Ultimes conseils pour vaincre les infections urinaires à répétition

Dès le début de ma vingtaine, j’ai commencé à faire des infections urinaires. Et avec le temps, c’était toujours à recommencer avec ce problème. Il m’a fallu me rendre à l’âge vénérable de 72 ans pour apprendre que mes sous-vêtements en étaient la cause. Depuis lors, je ne porte que des petites culottes en coton blanc, et j’ai dit adieu aux infections.

Y. C.

Comme les infections urinaires peuvent être d’origines multiples et que ça fait plusieurs jours que je publie vos solutions, toutes différentes les unes des autres et intéressantes, très chères lectrices, et le chapitre semblant sans fin, je profite de l’occasion qu’Y.C. me donne pour diffuser vos ultimes suggestions.

Celle de Ginette par exemple qui consiste d’abord en une prescription d’antibiotiques de la part du médecin, laquelle doit s’accompagner de la prise de jus de canneberge tous les jours. Celle de Lucia qui affirme que la consommation quotidienne de légumes verts comme le chou sous toutes leurs formes, ainsi que la laitue, lui avait procuré le plus grand bien et avait stoppé net ses infections urinaires. Et finalement, celle de Francine qui avait découvert que le fait de sortir au froid sans avoir les pieds bien au chaud était la cause de ses infections urinaires à répétition.