Jeanick Fournier: un cœur grand comme le Saguenay

SAGUENAY | Gagner la finale de Canada’s Got Talent, est-ce que ça change le monde ? S’il est trop tôt pour statuer sur l’impact que son extraordinaire aventure à la télé nationale aura sur son parcours professionnel, il semble assuré que la chanteuse de Chicoutimi Jeanick Fournier restera une femme chaleureuse au cœur grand comme sa région natale.

À peine quelques heures passées en sa compagnie, à Saguenay, suffisent pour constater que cette admiratrice de Céline Dion, mère adoptive de deux enfants trisomiques et employée d’une maison de soins palliatifs, qui a touché le pays grâce à sa voix puissante et sa touchante histoire personnelle, n’a pas une once de prétention en elle.

Photo Stevens LeBlanc

C’est même en faisant la vaisselle, les deux mains dans l’évier de la cuisine, qu’elle a commencé à répondre à nos questions, il y a quelques jours, dans son modeste appartement de quatre pièces et demie, sis dans une coquette coopérative d’habitations.

Il n’y avait pas de temps à perdre puisqu’il fallait aller chercher sa petite Emma, huit ans, à l’école pour le dîner.

« J’ai bien averti ma garde rapprochée, confie-t-elle, si vous voyez que je commence à trop changer, gênez-vous pas de me le rappeler. C’est très important. Ce que je suis et mes deux enfants, c’est ce qui va toujours m’aider à garder les deux pieds sur terre. »

Photo Stevens LeBlanc

Immense bonheur

Ça ne veut pas dire qu’elle ne flotte pas sur un nuage. « C’est magique. Je ne le réalise pas encore. »

Venue la rejoindre chez elle, sa grande amie Kathy Fortin, qui était à ses côtés lors de la finale de Canada’s Got Talent, vit aussi un « immense bonheur ».

« Quand je la regardais sur scène, je voyais tout son parcours. En tant qu’amie, ça me rend très émotive parce que j’ai connu les hauts et les bas, ainsi que tout ce qu’elle a vécu avec les enfants », raconte celle qui lui donne un fier coup de main pour s’occuper d’Emma et son grand frère Yohan, 12 ans.

Photo Stevens LeBlanc

De l’amour partout

Depuis son retour de Niagara Falls, Jeanick Fournier reçoit de l’amour comme ce n’est pas possible. En fin de semaine dernière, des amis lui ont organisé une fête surprise pour ses 50 ans.

Partout où nous l’avons suivie, des gens la prenaient spontanément dans leurs bras. Pendant qu’elle attendait à un feu rouge près de l’école de son plus vieux, une femme dans une décapotable, immobilisée juste à côté, l’a saluée et félicitée chaudement. Une amie qu’elle n’avait pas vue depuis longtemps, précise Jeanick Fournier.

Photo Stevens LeBlanc

À la Maison des soins palliatifs de Saguenay, où la chanteuse n’a pu travailler depuis un bon moment, les émotions étaient encore plus vives lorsque la coordonnatrice des soins, Karine Girard, a renoué avec sa grande amie lors d’une visite.

Dans cet établissement du secteur Arvida, la cinquantaine d’employés a suivi avec fierté ses exploits à Canada’s Got Talent.

Photo Stevens LeBlanc

« À chaque étape, nous étions très émus et très contents de voir comment tout se déployait pour elle. C’était son rêve et nous, ça faisait longtemps qu’on le sait que c’est une grande dame », partage Mme Girard, pendant que son amie Jeanick, touchée par ces bons mots, essuie quelques larmes.

Les bénéficiaires des lieux peuvent être rassurés, elle trouvera sûrement du temps pour retourner chanter pour eux.

Elle rêvait d’être une grande chanteuse

Photo Stevens LeBlanc

« Je chante depuis que j’ai 7, 8 ans, j’ai commencé avec les Sœurs. Je rêvais d’être une grande chanteuse. J’ai vu Céline à l’émission de Michel Jasmin chanter Ce n’était qu’un rêve et j’ai dit : plus tard, maman, je vais chanter comme ça. »

Jeanick Fournier n’a peut-être pas eu une carrière glorieuse comme celle de son idole, mais elle a quand même consacré sa vie à sa passion.

Depuis qu’elle a donné ses premiers spectacles à 17 ans, l’artiste saguenéenne a chanté pendant vingt ans dans les bars de la province, a formé le duo Guy et Jeanick avec un ancien conjoint, a fait partie de l’équipe du spectacle De Céline à la Bolduc, de Québec Issime, et elle reprend les grands succès de Céline Dion sur scène, sa marque de commerce, depuis plusieurs années.

Un vrai parcours de combattante. « Dans les bars, avec les bagarres, j’en ai vu de toutes les couleurs », se rappelle-t-elle.

Même son parcours à Canada’s Got Talent n’a pas été de tout repos. À deux mois de la finale, son ancien conjoint et père de ses enfants, de qui elle était séparée depuis quelques années, est décédé. En plus, en cours de route, elle a dû subi une appendicectomie.

« On a vécu toutes ces émotions-là », soupire-t-elle pendant que sa fille Emma répète que son papa est dans son cœur et dans le ciel.

Rencontrer Céline

Jeanick Fournier soutient qu’elle a appris à ne se pas créer d’attentes, mais si un bon génie sortait d’une bouteille et lui offrait de réaliser un souhait, elle n’hésiterait pas longtemps.

Une rencontre en tête à tête avec Céline Dion, son idole. Une occasion, dit-elle, de discuter entre femmes.

Elle avait eu l’occasion de la croiser avant un concert à Québec, en 2016, mais la rencontre avait été si brève, le temps d’une photo, qu’elle n’avait pu échanger avec Céline.

« Je me reconnais en elle dans son côté humain. Elle est inspirante. Me semble que ce serait donc simple de s’asseoir et parler tous les deux. »