Un huitième gain consécutif pour les Blue Jays

Un autre départ pour le jeune lanceur Alek Manoah, une autre victoire pour les Blue Jays de Toronto!

Âgé de 24 ans, Manoah a ajouté un sixième gain à sa fiche depuis le début de la présente saison, aidant la formation torontoise à l’emporter par le pointage de 8 à 3, jeudi après-midi au Rogers Centre, contre les White Sox de Chicago. Les Jays (30-20) ont ainsi gagné un huitième match consécutif et conservent le deuxième rang de la section Est de la Ligue américaine devant les Rays de Tampa Bay (30-21).

Cette fois, Manoah avait alloué seulement trois coups sûrs et un but sur balles en sept manches de travail. Or, le gérant Charlie Montoyo l’a retourné au monticule pour la huitième et il a accordé trois points.

Quoi qu’il en soit, après 11 départs cette saison, l’artilleur floridien montre maintenant un superbe dossier de 6-1 et une brillante moyenne de points mérités de 1,98. Les releveurs Adam Cimber et Trent Thornton ont complété le travail pour les Jays.

Bon match pour Espinal

À l’attaque, Santiago Espinal a d’abord provoqué les deux premiers points des Blue Jays. Tout en se compromettant dans un double-jeu, Espinal a poussé son coéquipier Raimel Tapia au marbre, en fin de troisième manche. Tapia a encore été envoyé à la plaque payante par Espinal, en cinquième, à la suite d’un double. Le joueur de deuxième but a terminé sa journée productive avec un simple de deux points, en huitième.

Le voltigeur Teoscar Hernandez avait pour sa part permis aux Jays de mieux souffler, en fin de sixième, à l’aide d’un circuit de deux points. Vladimir Guerrero fils l’a précédé au marbre, lui qui s’était rendu sur les sentiers grâce à un double pour amorcer la demi-manche.

Après avoir balayé les Angels dans une série de quatre matchs à Los Angeles, les Jays ont réservé le même sort aux White Sox en trois parties. Toronto accueille maintenant les Twins du Minnesota, de vendredi à dimanche.

Ryu de retour sur la liste des blessés

Dans le département des moins bonnes nouvelles, le lanceur des Blue Jays Hyun-jin Ryu est de retour sur la liste des blessés, lui qui souffre d’une inflammation à l’avant-bras gauche.

La nouvelle a été annoncée, avant le match de jeudi, par l’organisation torontoise. La veille, Ryu avait quitté la rencontre face aux White Sox après seulement quatre manches de travail.

Il s’agit d’un second séjour chez les blessés pour Ryu, qui a été ennuyé plus tôt cette saison par des douleurs à un coude.

Le Sud-Coréen, qui avait conclu un contrat de quatre ans pour 80 millions $ avec les Jays en décembre 2019, a été limité à six départs cette saison. L’artilleur gaucher montre un dossier de 2-0 et une moyenne de points mérités de 5,33.

Pour combler son absence, le lanceur droitier Jeremy Beasley a été rappelé des Bisons de Buffalo, club-école au niveau AAA.