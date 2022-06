Une claque de la CAQ au visage du PQ

Lorsque j’ai appris que la très souverainiste Caroline St-Hilaire allait se présenter pour la CAQ, j’ai cru entendre comme un grand bruit de claquement : c’était le retentissement du soufflet au visage du Parti Québécois !

C’est la question à 64 000 $ : comment François Legault a-t-il pu attirer dans ses rangs une souverainiste certifiée telle que la très persuasive Caroline Saint-Hilaire ?

Cette dernière a très bien servi la cause du Québec à Ottawa, au sein du Bloc.

Elle a longtemps œuvré au chapitre municipal, à Longueuil.

Bien plus, Caroline St-Hilaire n’a jamais trahi sa fidélité à la cause québécoise à l’antenne de LCN, notamment, lors de débats contre d’autres panélistes.

Parmi des fédéralistes

Notre recrue caquiste se présentera donc dans Sherbrooke contre la députée solidaire très bien enracinée et que l’on dit très aimée, Christine Labrie. Qui gagnera ? Je ne sais vraiment pas !

Franchement, je me demande ce que Mme St-Hilaire vient faire dans l’uniforme d’un parti timidement nationaliste où l’aile fédéraliste force son chef à ne pas aller au-delà de limites bien établies pour garder le Québec tout petit dans le carcan canadien !

À mon humble point de vue, Mme St-Hilaire aurait été plus utile du côté de Paul St-Pierre Plamondon.

Le Parti Québécois aurait eu grand besoin de ce remontant...

Alliée

J’ose croire que si François Legault est allé repêcher une Caroline St-Hilaire, une candidate « hyper ministrable », c’est justement pour contrebalancer l’influence de l’aile fédéraliste au sein de son cabinet.

J’ose espérer que la CAQ ne changera pas Mme St-Hilaire, mais que ce sera plutôt le contraire !

Je souhaite que cette femme politique sache inspirer du courage à son chef qui en manque trop souvent lorsqu’Ottawa lui dit non... non pour le rapport d’impôt unique, non pour l’immigration, non pour la loi 101 chez les fédéraux...

Et en tout cas, si Mme St-Hilaire gagne ses élections cet automne, sa présence fera grand bien à Simon Jolin-Barrette et à l’aile plus nationaliste de la CAQ.