Une dernière année en Caroline pour Jordan Staal?

Le capitaine des Hurricanes de la Caroline, Jordan Staal, n’a pas l’intention de signer une prolongation contractuelle d’ici la fin de son entente qui se terminera à l’été 2023.

Le vétéran de 33 ans, qui avait conclu un pacte de 10 ans et de 60 millions $ le 1er juillet 2012, s'est exprimé en ce sens, mercredi. Rappelons que Staal avait été acquis des Penguins de Pittsburgh quelques jours avant la signature de son contrat par le biais d’une transaction le réunissant à son frère Eric; ce dernier a été envoyé aux Rangers de New York à la fin février 2016. Même si sa formation est en vacances depuis lundi, il n’a pas l’intention d’aborder les enjeux financiers avec l’organisation ces jours-ci.

«Ce fut évidemment un beau parcours. Je suis arrivé ici certes pour jouer avec Eric et faire réellement partie des Hurricanes de la Caroline. Et je suis venu pour gagner. [...] Il y a eu des hauts et des bas. Actuellement, c’est plaisant avec les joueurs que nous avons sur la glace, a-t-il commenté au site NHL.com. Je vais compléter ce contrat. Onze ans ici, ce fut très spécial. Je passerai la prochaine et espérons que ça finira en force. On verra ensuite.»

Rien ne presse

Celui qui porte la lettre «C» sur son chandail a néanmoins voulu se faire rassurant à l’égard des partisans des Hurricanes, espérant sa présence à moyen et long terme.

«C’est toujours bien d’être ici. Je voulais faire partie de la solution et je sentais que je pouvais l’être. Après avoir vécu des moments difficiles, il est gratifiant d’avoir vu tout prendre forme et l’équipe se bâtir ainsi, a-t-il expliqué. Je suis un membre de la formation et c’est mon état d’esprit actuel. Je ne crois pas qu’une prolongation de contrat cet été changera cela. Il me reste une année et je suis enthousiaste quant à la situation du club. Je déciderai ensuite, après la prochaine année.»

Staal a récolté 611 points, soit 258 buts et 353 mentions d’aide, en 1092 rencontres du calendrier régulier en carrière dans la Ligue nationale. Il a soulevé la coupe Stanley avec les Penguins en 2009. Lors de la dernière campagne, il a obtenu 36 points, dont 17 filets, en 78 sorties.