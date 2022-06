Votre vote vaut 500$

L’inflation fait mal. Les paniers d’épicerie coûtent plus cher, le litre d’essence a atteint des sommets, les loyers sont inabordables et ne parlons même pas du prix des maisons. Les familles sont saignées à blanc.

Un premier chèque de 500$ a été envoyé à plus de 6 millions de Québécois à la suite du dernier budget Girard. Il s’agissait d’une mesure «mur à mur» pour tous ceux qui gagnent moins de 100 000$ de revenu individuel.

La mère monoparentale qui gagne 45 000$ a donc reçu le même montant que le couple composé de deux travailleurs faisant chacun 98 000$. C’est absurde, je sais, vous le savez et le gouvernement le sait.

D’autant plus qu’un récent sondage démontrait que 34% de ceux qui ont reçu le premier chèque l’ont utilisé à d’autres fins que pour diminuer l’impact de l’inflation sur les dépenses courantes. Certains l'ont épargné, d'autres se sont gâtés, d'autres encore ne s’en sont même pas rendu compte. Comme dirait Pierre-Yves McSween, en avaient-ils vraiment besoin?

Peu importe, le premier ministre nous a annoncé sa première promesse électorale: votez pour moi et vous aurez un deuxième chèque! Sans ajustements, sans tenir compte de la détresse des plus vulnérables, sans correction de cette mesure mur à mur.

Il pourrait annoncer un gel de la hausse des tarifs d’Hydro-Québec et des prix des produits de la SAQ, deux sociétés d’État qui engraissent les coffres gouvernementaux. Il pourrait augmenter les allocations familiales et les chèques d’aide sociale pour concentrer le soutien financier auprès des plus démunis. Il pourrait décider que les ménages ayant un revenu familial de moins de 150 000$ sont ceux qui profiteront de la mesure, et non se baser sur le revenu individuel.

Il faut croire que ces mesures ne sont pas assez électoralistes. Que personne ne vote parce que des tarifs sont gelés, que des augmentations de prix sont contrôlées et que l’aide sociale est ajustée. Il faut croire que votre vote a désormais un prix: 500$.