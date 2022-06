PICARD, Robert



Au CHUM, le mardi 8 février 2022 à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Robert Picard, fils de feu Yvette Villeneuve et de feu Maurice Picard.La famille recevra les condoléances au :22025 AUTOROUTE TRANSCANADIENNESENNEVILLEle mardi 21 juin en avant-midi de 10h à 12h. Une liturgie de la Parole sera célébrée ce même jour, soit le mardi 21 juin à 12h en la chapelle du même endroit, suivie par une réception à 13h.Il laisse dans le deuil plusieurs amis et membres des familles de ses grands amours feu Diane Blais et feu Monique Blondin.Robert a beaucoup voyagé et il avait une passion pour l'économie, les affaires et le marché immobilier. De plus, Robert a fait carrière au Service de Police de la Ville de Montréal pendant plus de 35 ans, soit du 31 décembre 1962 au 7 juillet 1998 et ses qualités de gestionnaire lui ont permis d'atteindre les plus hauts niveaux de la hiérarchie à titre d'inspecteur chef. Sa stature noble lui donnait une allure autoritaire qui imposait le respect, mais notre ami Robert avait toujours le coeur sur la main.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital général juif - Sir Mortimer B. Davis pour le Centre d'oncologie pulmonaire Peter Brojde.